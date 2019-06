Gulyás Gergely: Karácsonynak drukkoltam

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta, egyetért Tarlós Istvánnal, aki a későbbi győztes Karácsony Gergelynek drukkolt a fővárosi előválasztáson.

Mindezt azzal indokolta, hogy

az ellenzéki jelöltek részvételével egy roncsderbi zajlott le, ráadásul az nyert, akinek az alkalmatlansága kézenfekvő. Én is Karácsony Gergelynek drukkoltam, mert az elmúlt öt éves polgármesteri tevékenysége Zuglóban, illetve a parkolási botrány megerősítette, hogy alkalmatlan lenne a főváros vezetésére.

Miért Karácsony? Félhet Tarlós? Az előválasztás öt tanulsága Az ellenzék biztosan nyert az előválasztással, de Tarlós István mellett Gyurcsány Ferenc sem lehet boldog az eredményt látva.

A miniszter arról is beszélt, több személyt is el tudnak képzelni az Európai Bizottság elnökeként, de konkrét neveket nem szeretett volna mondani. A volt Brexit-ügyi tárgyaló személye például elfogadható lenne, de mellette vannak mások is, akiketa V4-ek közös álláspontja szerint ki tudnának támogatni. Szerinte politikai és férfi-női egyensúlyt kell teremteni az EU-ban.

A túltelített kormányablakokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, igyekeznek minél hamarabb megoldani a problémákat.

Ha szükséges, akkor plusz forrásokat biztosítunk, vagy pedig átrendeléssel, áthelyezéssel további alkalmazottakat tudunk csatasorba állítani.

Szerinte tévedés, hogy országos problémáról van szó, mert ez csak Budapesten és Pest megyében mutatkozik. A megyében is csak azért, mert sokan a fővárosból a környező településekre mennek inkább az ügyeket intézni.

Több élő munkaerőre van szükség. Ezt meg lehet oldani, a megyében is van még lehetőség arra, hogy további köztisztviselők álljanak rendelkezésre. Az a cél, hogy ez pár napon belül megtörténjen

– fogalmazott.

A WizzAir-panaszokkal kapcsolatban elmondta, az olcsó jegyárakkal a színvonaltalan szolgáltatás nem magyarázható. Felsorolta, hogy hány esetben indult eljárás ellenük az idei évben:

márciusban a Dubaj-Budapest járaton tűntek el utasok poggyászai, másodfokon 20 millió forintos bírságot szabtak ki tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt;

egy londoni esetben 5 millió forintos volt a büntetés ugyanúgy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt;

a beszállások indokolatlan megtagadása miatt egy áprilisi közérdekű bejelentés nyomán 3 millió forintos jogerős fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki;

zajlik még eljárás egy Frankfurt-Budapest és Budapest-Frankfurt járat miatt a beszállások miatt;

az Azerbajdzsán-Magyarország szurkolói járat miatt, mert a repülőjegy árát megtévesztő módon tüntették fel;

illetve a legutóbbi londoni eset kapcsán is.

Gulyás Gergely rávilágított,

a 15-20 milliós bírságoknál egyszerűbb és olcsóbb lenne, ha egy-két órán belül valaki a helyszínen megjelenne, és azokkal az utasokkal, akik nem férnek fel a repülőre, azokkal megegyeznének és szállást vagy repülőjegyet fizetnének nekik.

Emlékeztetett, nem egy ördögi trükk, hanem létező gyakorlat más társaságoknál, hogy készpénzt, adott esetben 500-700 eurót is fizetnek az utasoknak, hogy átszállással tudjanak menni, ha véletlenül túltöltik a repülőt vagy kicsi a gép. És általában mindig vannak olyanok, akik ezt vállalják.

A miniszter beszélt a családvédelmi akcióterv július 1-jétől hatályos intézkedéseiről is, köztük a babaváró támogatásról, amellyel kapcsolatban megerősítette: akinek július 1-jét követően születik gyermeke, az jogosulttá válik a támogatásra. Emellett hétfőn hatályba lép a csok és a jelzáloghitel-elengedés bővítése, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a bölcsődefejlesztési program pedig folyamatban van.