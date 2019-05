Magyar Hang: Rejtélyes rendőri akció a magyar-ukrán határon a választások idején

Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban, Záhonyban biztosítsák a zökkenőmentes határátlépést – írja a Magyar Hang. A lap úgy értesült, hogy az ukrán-magyar határszakaszon szolgálatot teljesítő egyenruhások közül sokaknak kell készenlétben állniuk, várva arra, hogy szükség esetén esetleg behívják őket.

A Magyar Hang megkérdezte a rendőrséget, ahonnét azt a tájékoztatást kapták, hogy az ügynek semmi köze a vasárnapi Európai Parlamenti váaslztásokhoz,

a Készenléti Rendőrség tagjai a határátléptetés, ellenőrzés gyorsítása, hatékonyabbá tétele érdekében zajló pilot-program keretében látnak el szolgálatot a záhonyi határátkelőhelyen.

Arról a rendőrség nem adott infromációt, hogy az akció meddig tart.

A lap ugyanakkor emlékezetet arra tavaly az országgyűlési választásokkor a Hír Tv Célpont című műsorában be is mutatta, hogy milyen zavartalanul szállították szervezetten a fiktív magyarországi lakcímmel rendelkező ukrán-magyar kettős állampolgárokat a határhoz közeli településekre, ahol le is szavaztak a Fidesz–KDNP-re és jelöltjére, Tilki Attilára. A Jobbik akkor bíróságra vitte az ügyet, a Kúria pedig ki is mondta, hogy „az ukrán–magyar határ mentén a kettős állampolgárok szavazásra történő szervezett szállítása törvénysértő volt”, de úgy vélte, hogy „kellő bizonyítottság hiányában” a Fideszt nem lehet eltiltani a jogsértéstől, és a szavazás megismétlését sem rendelték el.

