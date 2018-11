Sargentini meglepte a magyar kormányt

Judith Sargentini mégis ott volt hétfőn a Magyarország elleni hetes cikkely szerint indult eljárást folytató Európai Tanácsban, Sargentini mindezt Twitteren tudatta.

Good monday morning. At the Council to talk about #RuleofLaw in #Hungary pic.twitter.com/bsgq7ZsKlJ

— Judith Sargentini (@judithineuropa) November 12, 2018