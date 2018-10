Stubb: Orbán Viktornak is lehet európai DNS-e

A volt finn miniszterelnök a korábbinál is keményebben bírálta a magyar kormányfőt.

Az Euronews az Európai Néppárt (EPP) csúcsjelölti tisztségére pályázó Alexander Stubbot azzal a korábbi nyilatkozatával szembesítette, amely szerint

az európai identitásnak, a bennünk élő, gondolatainkat meghatározó DNS-nek az emberi méltóság, a szabadság és demokrácia, a jogállam és az emberi jogok tiszteletben tartásán kell nyugodnia.

Amikor arról kérdezték, Orbán Viktor ideológiai DNS-e megfelel-e ennek, így felelt.

Nem tudom, hogy Orbán Viktor DNS-ét tanulmányozták-e már, de én azt hiszem, mégiscsak egy európai DNS-ről beszélünk az ő esetében is.

Mint mondta, ha nincsenek értékeink, nem ragaszkodunk azokhoz, nincs semmink.

Az EU nemcsak egy ideológiai konstrukció, ami jobb- és baloldalra oszlik, hanem közös értékeken alapuló közösség. Ezt az unió alkotmányának 2. cikkelye is rögzíti.

Stubb aggódik, mert ezeket az értékeket már nemcsak kívülről támadják (USA, Kína, Oroszország), hanem belülről is, olyan országok, mint Lengyelország, Olaszország és Magyarország.

És az EPP-n belül is harcolnak ellene olyan szereplők, mint Orbán.

A Fidesz kizárását a Néppártból szerinte meg kell beszélni. Számára ez kardinális kérdés, mert a szabadság, emberi jogok, a jogállam, az egyenlőség és a tolerancia megkérdőjelezhetetlen értékek. Erről a vitát az EPP októberi kongresszusán nyilvánossá kell tenni, utána lehet akcióba lépni.

Ha Orbán Viktor és a pártja követi a szabályainkat, és osztja az értékeinket, maradhatnak. Ha nem, mehetnek. Ilyen egyszerű ez az egész.

Alexander Stubb azt is mondta, ha eljutna a Bizottság elnöki tisztségéig, több nő lenne európai biztos, mert arra is büszke volt, hogy finn miniszterelnökként a kormánya több mint fele állt nőkből. Előzőleg a Financial Times-nak úgy nyilatkozott, elsősorban nem Manfred Webert, a Néppárt frakcióvezetőjét tartja politikai ellenfelének, hanem Orbán Viktort.