Száraz István egy cégtemetőként is használt címre költöztette vállalkozását

Egy több mint hatezer – jórészt már megszűnt vagy eljárás alatt álló – cég székhelyéül szolgáló Honvéd utcai ingatlanba jegyezték be a Matolcsy-körhöz sorolt Száraz István egyik cégét, a Dry Holding Kft.-t – írja a 444.hu.

A Matolcsy Ádám barátjaként emlegetett üzletember cége a cégbírósági iratok szerint július 6-án költözött ki a Lövőház utcai irodaházból. Új székhelye az V. kerületi Honvéd utca 8. szám alatti lakás lett, amelyet székhelyszolgáltatás keretében használ.

A portál szerint az ingatlanba több mint hatezer céget jegyeztek be, ezek többsége már megszűnt, számos vállalkozás ellen pedig felszámolási vagy kényszertörlési eljárás folyik. Korábban ide költözött több a gázmaffiás ügyhöz kapcsolódó, „eldobható” cég is.

Száraz István a 444.hu megkeresésére válaszul azt közölte, hogy a költözés egy racionalizálási folyamat része, amellyel az irodai székhely fenntartásának költségeit és adminisztrációs terheit kívánták csökkenteni. Hozzátette: a Dry Holding működik, továbbra is működni fog, megszüntetése pedig fel sem merült.

A cég ellen április végén végrehajtást indított a NAV, az eljárást azonban május végén megszüntették. A Dry Holding a határidő ellenére még nem adta le a 2025-ös beszámolóját. Egy évvel korábban négymilliárd forint volt a bankszámláján, miközben 6,6 milliárdos tartozást és 711 millió forintos veszteséget mutatott ki.