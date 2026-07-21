A Mohu ötödik hete nem viszi el a külön kukában gyűjtött papírhulladékot Budapest XI. kerületének egyes részeiről, és máshol is csak nagy kihagyásokkal, két-három hetente történik meg az ürítés – jelezte egyik Karolina úton lakó olvasónk június végén. Megfigyelése alapján a Gellérthegyen is sokfelé kimaradt az elszállítás, és a Fehérvári úton is jól látható volt, hogy régen nem jártak már arra a papírhulladékot begyűjtő kukásautók. Pedig egyébként elmondása szerint hetente kellene üríteni a kukákat. Próbálta ezt a problémát jelezni a Mohu ügyfélszolgálatán is, de a válasz nagyjából csak annyi volt, hogy utánanéznek és majd intézkednek. De ahogy ő látta, továbbra se történt sok helyen semmi.

Július 17-én rákérdeztünk az olvasónál, megoldódott-e a probléma. Azt írta, azóta tőlük (a Karolina útról) elvitték a papírhulladékot, de például a Gellérthegy másik oldalán, a Bartók Béla út közelében megint nagy kihagyások vannak.

Megkérdeztük a hulladékkoncessziót korábban 35 évre elnyerő Mohut, igaz-e, amit az olvasó írt, és ha igen, miért nem vitték el a papírhulladékot, illetve mikorra állhat helyre a korábbi heti elszállítási rend. A cég elismerte, hogy valóban voltak a papírhulladék elszállításával problémáik az utóbbi időszakban.