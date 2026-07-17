Újraindul a Mol Bubi, ennyibe fog kerülni

Hamarosan lezárul a megújult Mol Bubi tesztüzeme, és a BKK az éles indulásra készül – közölték pénteken. A próbaidőszak tapasztalatai alapján több módosítást is végrehajtottak a közbringarendszeren, például átalakították az árazást.
Változik az új Mol Bubi díjszabása
A felhasználói visszajelzések és az elektromos kerékpárok iránti jelentős érdeklődés miatt a BKK módosította a közbringarendszer árazását.
Az elektromos rásegítésű Mol Bubi kerékpárok havi 4500 forintos bevezető árú bérlettel 15 percig használhatók díjmentesen.
Csökken a klasszikus kerékpárok éves bérletének ára:
- BudapestGO-ban vásárolt közösségi közlekedési bérlettel: 17 ezer forint
- közlekedési bérlet nélkül: 19 500 forint
A havibérlet ára:
- kedvezménnyel 2000 forint
- kedvezmény nélkül 2500 forint
A havibérlet utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít, akár két kerékpárra is.
Néhány napos leállás jöhet az indulás előtt
A társaság közlése szerint jelenleg is zajlik az összetett informatikai háttérrendszer tesztelése.
Az utolsó átállási szakaszban technikai okokból ideiglenesen le kell állítani az alkalmazást és a kerékpárhasználat lehetőségét. Erre azért van szükség, hogy beépítsék a fizetési és számlázási funkciókat, valamint elvégezzék az utolsó beállításokat.
A leállás pontos időpontját egyelőre nem közölték. A BKK azt kéri a tesztidőszak résztvevőitől, hogy figyeljék a társaság hivatalos kommunikációs csatornáit.
Több ezer felhasználó segítette a fejlesztést
A próbaüzemre közel 15 ezer felhasználó jelentkezett. A BKK szerint a résztvevők visszajelzései fontos szerepet játszottak a rendszer fejlesztésében.
A tapasztalatok alapján többek között az elektromos rásegítés beállításait finomították, és az utasokat segítő tájékoztató anyagokat is ennek megfelelően alakították ki. A társaság a Magyar Kerékpárosklubbal is egyeztetett a fejlesztésekről.
A BKK köszöni a budapestiek türelmét
A közlekedési vállalat közleményében megköszönte a budapestiek türelmét, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az elmúlt hónapokban nélkülözniük kellett a szolgáltatást.
A BKK hangsúlyozta: munkatársai a szolgáltatóval közösen dolgoznak azon, hogy a Mol Bubi új generációja mielőbb és hibamentesen indulhasson el.