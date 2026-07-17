Újraindul a Mol Bubi, ennyibe fog kerülni

Hamarosan lezárul a megújult Mol Bubi tesztüzeme, és a BKK az éles indulásra készül – közölték pénteken. A próbaidőszak tapasztalatai alapján több módosítást is végrehajtottak a közbringarendszeren, például átalakították az árazást.

Változik az új Mol Bubi díjszabása

A felhasználói visszajelzések és az elektromos kerékpárok iránti jelentős érdeklődés miatt a BKK módosította a közbringarendszer árazását.

Az elektromos rásegítésű Mol Bubi kerékpárok havi 4500 forintos bevezető árú bérlettel 15 percig használhatók díjmentesen.

Csökken a klasszikus kerékpárok éves bérletének ára:

BudapestGO-ban vásárolt közösségi közlekedési bérlettel: 17 ezer forint

közlekedési bérlet nélkül: 19 500 forint

A havibérlet ára:

kedvezménnyel 2000 forint

kedvezmény nélkül 2500 forint

A havibérlet utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít, akár két kerékpárra is.

Néhány napos leállás jöhet az indulás előtt

A társaság közlése szerint jelenleg is zajlik az összetett informatikai háttérrendszer tesztelése.

Az utolsó átállási szakaszban technikai okokból ideiglenesen le kell állítani az alkalmazást és a kerékpárhasználat lehetőségét. Erre azért van szükség, hogy beépítsék a fizetési és számlázási funkciókat, valamint elvégezzék az utolsó beállításokat.

A leállás pontos időpontját egyelőre nem közölték. A BKK azt kéri a tesztidőszak résztvevőitől, hogy figyeljék a társaság hivatalos kommunikációs csatornáit.

Több ezer felhasználó segítette a fejlesztést

A próbaüzemre közel 15 ezer felhasználó jelentkezett. A BKK szerint a résztvevők visszajelzései fontos szerepet játszottak a rendszer fejlesztésében.

A tapasztalatok alapján többek között az elektromos rásegítés beállításait finomították, és az utasokat segítő tájékoztató anyagokat is ennek megfelelően alakították ki. A társaság a Magyar Kerékpárosklubbal is egyeztetett a fejlesztésekről.

A BKK köszöni a budapestiek türelmét

A közlekedési vállalat közleményében megköszönte a budapestiek türelmét, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az elmúlt hónapokban nélkülözniük kellett a szolgáltatást.

A BKK hangsúlyozta: munkatársai a szolgáltatóval közösen dolgoznak azon, hogy a Mol Bubi új generációja mielőbb és hibamentesen indulhasson el.