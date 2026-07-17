Az üzemanyagimport leállása miatt aggódnak a benzinkutasok

A Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület szerint péntekre olyan helyzet alakult ki az üzemanyagpiacon, hogy az elérhető import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a magyarországi kiskereskedelmi árakat. A szervezet szerint ez gyakorlatilag bezárja az import lehetőségét, pedig a behozatal létfontosságú a hazai ellátás biztosításához.
A közleményben arra kérték a kormányt, hogy haladéktalanul teremtsen olyan feltételeket, amelyek biztosítják a szektor szereplőinek biztonságos működését – írja az MTI.
Jelentősen csökkent a stratégiai gázolajkészlet
Az érdekvédelmi szervezet szerint a készletező szövetség adatai alapján június 30. és július 9. között 58 800 tonnával csökkent a stratégiai gázolajkészlet.
A közlemény szerint nem ismert, mi indokolta a készletcsökkenést, illetve kik voltak a készletfelhasználás kedvezményezettjei. A szervezet úgy véli, a kormányzat által kommunikált megfelelő készletszint a gázolaj esetében nem feltétlenül tükrözi a valós helyzetet.
A Duna és a vasút is nehezíti a szállítást
A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a Duna alacsony vízállása miatt jelentősen akadoznak a vízi úton érkező gázolajszállítások.
Emellett a környező országokban zajló vasúti pályafelújítások miatt a vasúti szállítások is késnek, ami tovább ronthatja a magyarországi gázolajellátás biztonságát.
Több szereplő már korlátozásokról számolt be
A szervezet szerint az importot akadályozó árstruktúra és a logisztikai problémák együttesen komoly ellátási kockázatot jelentenek. Közlésük szerint több piaci szereplő már jelezte, hogy nagykereskedelmi partnerei korlátozzák a gázolaj kiszolgálását.
A közlemény úgy fogalmaz:
Olyan piaci környezetet kell kialakítani, amely biztosítja a szektorban működő magyar kis- és középvállalkozások működőképességét, valamint garantálja Magyarország biztonságos gázolajellátását. Nem az árakat kell védeni, hanem a rászoruló fogyasztókat.
Minisztérium: Biztonságos a hazai üzemanyag-ellátás, de tartalékolni kell
A kormány szerint a magyar fogyasztók energiabiztonságának garantálása az elsődleges szempont, ezért a jelenlegi nemzetközi bizonytalanságok közepette kiemelt cél a stratégiai üzemanyagkészletek megőrzése. A közlés szerint a tartalék szintje a márciusi mélyponthoz képest megduplázódott, és jelenleg 87 napra elegendő készlet áll rendelkezésre.
A stratégiai készletek rendkívüli helyzetekre szolgálnak: akkor biztosíthatják a családok és a gazdaság ellátását, ha az importszállítások tartósan akadoznak vagy leállnak – írta pénteki közleményében a Gazdasági és Energetikai Minisztérium.
A kormány hangsúlyozza, hogy a jelenlegi tartalék már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Közlésük szerint ezt a mennyiséget a március végi állapothoz képest sikerült visszaépíteni.
A kabinet arra is felhívja a figyelmet, hogy a folyamatban lévő háborús konfliktusok miatt a globális olajexport jelentős részét adó térségekből csökkentek a szállítások. Ennek ellenére jelenleg sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs ellátási probléma.
A kormány álláspontja szerint a hazai energiaellátás biztonsága javult az elmúlt időszakban, ugyanakkor a növekvő nemzetközi kockázatok miatt továbbra is a stratégiai készletek megőrzésére helyezik a hangsúlyt.