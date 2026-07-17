Az üzemanyagimport leállása miatt aggódnak a benzinkutasok

A Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület szerint péntekre olyan helyzet alakult ki az üzemanyagpiacon, hogy az elérhető import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a magyarországi kiskereskedelmi árakat. A szervezet szerint ez gyakorlatilag bezárja az import lehetőségét, pedig a behozatal létfontosságú a hazai ellátás biztosításához.

A közleményben arra kérték a kormányt, hogy haladéktalanul teremtsen olyan feltételeket, amelyek biztosítják a szektor szereplőinek biztonságos működését – írja az MTI.

Jelentősen csökkent a stratégiai gázolajkészlet

Az érdekvédelmi szervezet szerint a készletező szövetség adatai alapján június 30. és július 9. között 58 800 tonnával csökkent a stratégiai gázolajkészlet.

A közlemény szerint nem ismert, mi indokolta a készletcsökkenést, illetve kik voltak a készletfelhasználás kedvezményezettjei. A szervezet úgy véli, a kormányzat által kommunikált megfelelő készletszint a gázolaj esetében nem feltétlenül tükrözi a valós helyzetet.

A Duna és a vasút is nehezíti a szállítást

A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a Duna alacsony vízállása miatt jelentősen akadoznak a vízi úton érkező gázolajszállítások.

Emellett a környező országokban zajló vasúti pályafelújítások miatt a vasúti szállítások is késnek, ami tovább ronthatja a magyarországi gázolajellátás biztonságát.

Több szereplő már korlátozásokról számolt be

A szervezet szerint az importot akadályozó árstruktúra és a logisztikai problémák együttesen komoly ellátási kockázatot jelentenek. Közlésük szerint több piaci szereplő már jelezte, hogy nagykereskedelmi partnerei korlátozzák a gázolaj kiszolgálását.

A közlemény úgy fogalmaz:

Olyan piaci környezetet kell kialakítani, amely biztosítja a szektorban működő magyar kis- és középvállalkozások működőképességét, valamint garantálja Magyarország biztonságos gázolajellátását. Nem az árakat kell védeni, hanem a rászoruló fogyasztókat.