A kormány döntött a babaváró- és diákhitelesekről

A hamarosan lejáró határidő előtt a kormány az utolsó pillanatokban módosította a babaváró támogatásról, illetve a hallgatói hitelrendszerről szóló korábi rendeleteket. A Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint átmenetileg fellégezhetnek azok a fiatal párok, akiknél most járt volna le a meghosszabbított gyermekvállalási határidő is, júliustól már a büntetőkamatot kellett volna fizetniük.

A Magyar Péter miniszterelnök által alárt módosítással a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát tolták ki, ahogy írták: a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó, 2026. július 1-jén lejáró határidő hosszabbodik meg 2026. november 1-jéig. Ebben az esetben különösen fontos, hogy a babaváró támogatásról szóló rendelet módosítása már hatályba is lépett. Mint korábban megírtuk, ezzel átmenetileg csaknem 24 700 család mentesülhet a büntetőkamat alól.

A hallgatói hitelrendszerről szóló rendeletet a kormány azért módosította, hogy megakadályozza a 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. Az új szabályozás szintén haladékot adott az érintetteknek, a diákhitel-kamatstopot 2026. december 31-ig hosszabbította meg a kormány.

2025-től az új, szabad felhasználású dikáhitel-szerződéseknél már magasabb kamatot számoltak, de ez nem érintette a 2024. december 31. előtti szerződéseket. Azokra 2026. június 30-ig a 7,99%-os kamatstop vonatkozott. Ezt hosszabbította meg a Tisza-kormány év végéig. Magyar Péter korábban elismerte: a befagyasztott kamatköltség is rendkívül magas, ezért azt mielőbb csökkenteni kellene.