Július 1-jén zárva lesznek a patikák, orvosi rendelők – ezek a legfontosabb tudnivalók

Semmelweis Ignác születésnapja a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap. Ezen a napon a folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Július 1-jén zárva lesznek a háziorvosi-, a fogorvosi- és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak.

Mi a teendő sürgős esetben?

Szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0–24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján található gyógyszertár-adatbázisban, illetve az Egészségablak applikációban is elérhetők az aznap nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címei, telefonszámuk, településre vagy akár megyére keresve.

Mind a háziorvosi rendelők, mind a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet és az elérhetőséget.

A háziorvosi rendelők bejáratánál fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.

A gyógyszertáraknak emellett közzé kell tenniük a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját is.

Mérgezés vagy annak gyanúja esetén a munkaszüneti napon is 0–24 órában hívható az NNGYK Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata a 06-80-20-11-99-es telefonszámon, amelyen a várható tünetekről, elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást.

A munkaszüneti nap ellenére szintén 0–24 órában biztosított a tájékoztatás a 1812-es zöld számon, amelyet hívva a nem sürgős beavatkozást igénylő egészségügyi kérdésekben segítenek.