Kérhetem-e a munkáltatót, hogy járuljon hozzá az otthoni klímám költségéhez, ha home office-t rendelt el?

Bár a rendkívüli időjárási körülmények között elrendelt otthoni munkavégzés komoly kiváltságnak tekinthető, a home office a háztartások szintjén mérhető kiadásokkal jár – írja keddi cikkében az rtl.hu.

A portál emlékeztet rá: a klímaberendezések és a kiegészítő hűtőberendezések egész napos üzemeltetése jelentősen megterhelheti a villanyórát, emiatt a munkavállalók körében joggal merülhet fel az igény, hogy a munkavégzés érdekében fenntartott hűvös környezet biztosítását valamilyen formában kompenzálja a munkaadó.

Mint írják, a hatályos Munka Törvénykönyve általános szabályként kimondja: a munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket és megtéríteni a munkavállalónak a feladatok ellátásával összefüggésben felmerült indokolt költségeit. A gyakorlatban azonban a távmunka szabályozása ennél rugalmasabb kereteket ad.

Így például a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a felek megállapodása alapján a munkáltató egy fix összegű, adómentes költségtérítést fizessen a mindenkori minimálbérhez igazítva (ez havonta legfeljebb néhány ezer forintot jelenthet). Ám ez csak egy opció, és, amennyiben a munkaszerződés vagy a belső szabályzat nem rendelkezik külön rezsitámogatásról, akkor munkáltató jogszerűen elzárkózhat a plusz pénz kifizetésétől.

Mivel a home office a legtöbb cégnél nem alapjog, inkább egyfajta béren kívüli juttatásnak számít, így a vállalkozások többsége nem kívánja átvállalni az otthoni hűtés egyedi költségeit.

Ha egy munkavállaló terhesnek érzi az otthoni munkavégzéshez szükséges hűtés költségeit, akkor mindenképpen jogosult az irodai munkavégzésre. Az előírások szerint egy vállalat székhelyén vagy telephelyén kötelező garantálni a megfelelő testhőmérséklet megtartásához szükséges feltételeket, a légkondicionálást és a védőitalt, vagyis a munkavállaló jogosult a cég költségén hűtött irodában dolgozni – írja az rtl.hu.