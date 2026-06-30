Meghalt Gazsi Zoltán, az Eisberg-saláta gyártójának korábbi ügyvezető igazgatója

Hosszú betegség után életének 60. évében elhunyt Gazsi Zoltán, az Eisberg Hungary korábbi ügyvezető igazgatója és cégvezetője – jelentette be a cég.

A közleményben azt írták:

Zoli az Eisbergnél lefektette az emberközpontú cégvezetés alapjait és küldetéstudatát, de nemcsak a cég életében hagyott maga után hatalmas nyomot, hanem a teljes magyar üzleti közösségben is. Életfelfogásával, mentori jelenlétével, Emberszemlélet című könyvével és az Önzetlenség Napja kezdeményezéssel örök inspirációt hagy maga után. Nehéz szavakba önteni, mit jelentett az embersége azoknak, akik ismerték, de emléke velünk marad. Zoli emlékét az Eisberg csapata, valamint minden volt kollégája örökre szívében őrzi.

„A rákbetegség nem illik az én karakteremhez!”

Lapunk három évvel ezelőtt készített portrécikket Gazsi Zoltánról, aki vezetőként az emberközpontú szemléletet tartotta a legfontosabbnak. A több száz embert foglalkoztató vállalat élén olyan munkakörülményeket igyekezett megteremteni, amelyek a dolgozók jóllétét szolgálják, ezért a bizalomra, az empátiára és a személyes törődésre építi vezetői filozófiáját.

A menedzsernél 2020-ban diagnosztizáltak vastagbélrákot, majd áttétek is kialakultak. Betegsége ellenére aktív maradt, a kezelések idején is igyekezett közösséget építeni, kórházi koncerteket szervezett, és nyíltan beszélt állapotáról munkatársainak.

A rák nem illik az én karakteremhez, ki van zárva! Én nem halhatok meg, ezer dolgom van még az életben! Látni akarom, ahogy a kicsi lányom felnő, lassan jönnek az unokáim. A rák nem én vagyok

– mondta a 24.hu-nak.

Gazsi szerint a betegség megtanította számára az emberi kapcsolatok, a család és az egészség valódi értékét, és hangsúlyozta, hogy nem az anyagi javak hajszolásában látja a boldogságot, hanem az inspiráció, a kíváncsiság és a közösségi felelősségvállalás továbbadásában. Saját örökségének is elsősorban ezeket az értékeket tekintette.