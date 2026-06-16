Viharkárok: gyors segítséget ígér a miniszter, és felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszert

Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak – közölte az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter kedden, a Facebook-oldalán.

Bóna Szabolcs azt írta, hogy a vasárnapi rendkívüli vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban.

Együttérzünk minden gazdálkodóval, akinek hónapok munkáját veszélyeztette vagy semmisítette meg néhány perc alatt a jégeső

– fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: a vasárnapi pusztítást egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előrejelezhető, úgynevezett szupercella okozta. A jégkármérséklő rendszer automata generátorai a HungaroMet előrejelzései alapján működnek, és az érintett térségekben 283 generátor indult el a védekezés érdekében.

Jelezte ugyanakkor, hogy az ilyen szélsőséges időjárási jelenségeknél a veszélyeztetett terület és a cellák mozgása gyakran kiszámíthatatlan, ami komoly kihívást jelent a védekezés számára.

A mostani események ismét rámutattak arra, hogy a klímaváltozással egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek új kihívások elé állítják a mezőgazdaságot. Ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a rendszer működését, és megvizsgálják, hogy milyen további fejlesztésekkel lehet még hatékonyabbá tenni a gazdák védelmét – ismertette a miniszter.

A célunk változatlan: a lehető legnagyobb segítséget nyújtani a magyar gazdálkodóknak a természeti károk következményeinek enyhítésében

– fogalmazott posztjában Bóna Szabolcs.