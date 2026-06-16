Tovább emelkedve új csúcsot döntött az egy belföldi kártyás készpénzfelvételre jutó átlagos összeg az első negyedévben – derül ki a portál által feldolgozott jegybanki adatokból.

2026 első három hónapjában 124 179 forint jutott egy belföldi készpénzfelvételre,

miközben egy évvel korábban még 110 ezer forint körül mozgott ez az összeg.

A növekedés oka nem lehet az infláció, hiszen hónapok óta rég látott alacsony szinten van. A portál pénzügyi szakértője, Gergely Péter szerint a látványos emelkedés magyarázata az ingyenes havi készpénzfelvételi limit év eleji megduplázása lehet. 2026 február elejétől a korábbi 150 ezerről 300 ezer forintra növekedett ez a keret, és a készpénzhez ragaszkodók éltek is ezzel.

Mindeközben

. fa belföldi kártyás készpénzfelvételek száma sok éves mélypontra, 18,5 millió alá csökkent az első negyedévben.

Egy évvel korábban még 19,2 milliószor használták erre a bankkártyájukat a magyarok.

Miközben a tranzakciószám csökkent, a műveletek értéke tovább nőtt: meghaladta a 2293 milliárd forintot, ami 8,4 százalékos emelkedés jelent.

A szakértő szerint ebben szintén lehet valamekkora szerepe a havi limit megemelésének. A bankoknak ráadásul most már lehetővé kell tenniük, hogy egy tranzakcióval is ki lehessen venni akár a teljes, díjmentesen elérhető keretet.

A kártyahasználók ráadásul már sokkal több ATM-t használtak kevesebbszer. A bankoknak előírt telepítési program hatására ugyanis új csúcsot döntött a bankjegykiadó automaták száma.

Március végén 5 688 ATM működött országszerte, közel ötszázzal több, mint egy évvel korábban.

A forgalomban lévő bankkártyák száma minimális mértékben, 0,2 százalékkal nőtt a március végéig tartó egy év alatt, és valamivel 10,3 millió felett jár. A fizetési számláknál viszont jóval nagyobb, bő 3 százalékos emelkedést mért az MNB. Ennek hatására ezek száma már alig marad el a 12 milliótól. Ezen belül az elsődlegesen fizetési célú fogyasztói számlák száma – ezek gyakorlatilag a lakossági bankszámlákat jelentik – nagyjából 180 ezerrel, 7,1 millió fölé nőtt az első negyedév végére.

A belföldi kártyás vásárlások száma közel 7 százalékkal, 452,6 millióra nőtt éves összevetésben, az értéke pedig 11,6 százalékkal, 4 569,4 milliárd forintra emelkedett. Az igazán látványos ugrás a mobiltárcás fizetéseknél történt. Ezek száma 31,4 százalékkal, értéke pedig 43,9 százalékkal nőtt éves összevetésben: utóbbi így már meghaladta az 1523 milliárd forintot – hívja fel a figyelmet a portál elemzése.