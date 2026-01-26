Könnyítés és szigorítás az autók műszaki vizsgájánál

A 2025. december 23-án bejelentett jogszabály-módosítás szerint több komoly változás történt az autók műszaki vizsgájánál, van könnyítés, a motorcserével, illetve az eltűnt motorszámokkal kapcsolatban, a másik pedig szigorítás, részecskeszámlálót kell alkalmazni a vizsgákon – írja a sonline.hu.

A lényeg, hogy a motorcserénél, ha az eredetivel azonos motorkódú erőforrást építenek be, akkor nem kell új forgalmit kiállítani (eddig kellett), és ezt a műszaki vizsgán sem kérik számon. Könnyítés az is, hogy ha nem szándékosan tüntették el a motorszámot, hanem (jellemzően régebbi autóknál) a korrózió miatt tűnt el, akkor már nem kell a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz menni műszaki szemlére, elég a motorkód megléte.

A részecskeszűrőkkel kapcsolatban (ami minden gépjárműben kell hogy legyen) pedig az az újdonság, hogy a műszaki vizsgákon már részecskeszámlálót kell alkalmazni, amivel nemcsak az derül ki, hogy van-e részecskeszűrő, hanem az is, hogy milyen részecskék vannak a kipufogógázban.

Bővebb infó itt.

