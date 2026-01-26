autókmotorcseremotorszámműszaki vizsga
Gazdaság

Könnyítés és szigorítás az autók műszaki vizsgájánál

Változások az autók műszaki vizsgájánál.
Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
Változások az autók műszaki vizsgájánál.
24.hu
2026. 01. 26. 16:49
Változások az autók műszaki vizsgájánál.
Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
Változások az autók műszaki vizsgájánál.
Motorcsere, motorszám, részecskeszámláló.

A 2025. december 23-án bejelentett jogszabály-módosítás szerint több komoly változás történt az autók műszaki vizsgájánál, van könnyítés, a motorcserével, illetve az eltűnt motorszámokkal kapcsolatban, a másik pedig szigorítás, részecskeszámlálót kell alkalmazni a vizsgákon – írja a sonline.hu.

A lényeg, hogy a motorcserénél, ha az eredetivel azonos motorkódú erőforrást építenek be, akkor nem kell új forgalmit kiállítani (eddig kellett), és ezt a műszaki vizsgán sem kérik számon. Könnyítés az is, hogy ha nem szándékosan tüntették el a motorszámot, hanem (jellemzően régebbi autóknál) a korrózió miatt tűnt el, akkor már nem kell a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz menni műszaki szemlére, elég a motorkód megléte.

A részecskeszűrőkkel kapcsolatban (ami minden gépjárműben kell hogy legyen) pedig az az újdonság, hogy a műszaki vizsgákon már részecskeszámlálót kell alkalmazni, amivel nemcsak az derül ki, hogy van-e részecskeszűrő, hanem az is, hogy milyen részecskék vannak a kipufogógázban.

Bővebb infó itt.

A műszaki vizsga egyik tétele

Kapcsolódó
Műszaki vizsga: már eldőlt, hogy nagyot drágul az egyik tétel 2026-ban
34 százalékkal emelkedik a díj, amely a környezetvédelmi felülvizsgálathoz kapcsolódik.
 egyébként idén.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sydney Sweeney felmászott a Hollywood-feliratra, hogy néhány melltartóval feldíszítse – komoly jogi bajba kerülhet
Hajdú Péter: Sokkal nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy kimondd, fideszes vagy, mint hogy nem
Meggyilkolta az élettársát egy férfi, majd bement a rendőrségre
Jákli Mónika vőlegénye: Közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna
Rendkívüli haláleset történt a Szent Imre Kórházban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik