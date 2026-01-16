Lemond az MBH-vezér a pécsi egyetemi kuratóriumi elnökségéről

Január 31-i hatállyal lemond elnöki tisztségéről és kuratóriumi tagságáról a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány elnöke.

Barna Zsolt közölte: kuratóriumi elnöki megbízatását egy évvel ezelőtt azzal a céllal vállalta el, hogy kidolgozzák a PTE modernizációs programját, amely január végére lezárul. A munkában az egyetem teljes vezetése részt vett, és időközben olyan rektort választottak, aki a programot kezdettől fogva támogatta és képes annak végrehajtására.

Mivel eredeti vállalását teljesítette, és közben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bank közgyűlése újabb öt évre elnök-vezérigazgatónak választotta, Barna úgy döntött, hogy lemond kuratóriumi tisztségéről és a jövőben üzleti feladataira összpontosít. A nyilatkozatában megköszönte az egyetem polgárainak az együttműködést, és sok sikert kívánt a kuratóriumnak a program megvalósításához.