éves autópálya-matrica2026
Gazdaság

Hétfőtől lehet megvenni a 2026-os éves autópálya-matricákat, az is megvan, mennyibe fognak kerülni

Kummer János
24.hu
2025. 12. 05. 10:47
Kummer János
Hétfőtől elérhetőek lesznek a 2026-ra érvényes éves autópálya-matricák, a jövő évi éves országos és vármegyei e-matricák mellett az új terméknek számító éves M1 regionális úthasználati jogosultság is megvásárolható lesz a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nél és a legtöbb viszonteladó partnerénél, online és offline módon is – közölte a NÚSZ Zrt. az MTI-vel pénteken.

A közleményben kiemelték: az elővásárlás során idén decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik. A társaság honlapján közzétett díjtábla szerint

  • a 2026-os országos éves matrica 61 760 forintért lesz megvásárolható a személyautókra, és
  • az éves vármegyei matricák ára 7190 forintra nő.
  • Az országos napi matrica bruttó 5550 forint, 7
  • a 10 napos bruttó 6900 forint,
  • a havi pedig bruttó 11 170 forint lesz jövőre a D1 kategóriában.

Jövőre az alap pótdíj 27 790 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 95 730 forintra nő személyautó esetében.

Újdonság: M1-es matrica

Közölték: az M1 regionális e-matrica bevezetésével a jogalkotó célja, hogy az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt az autósok számára kompenzációs lehetőséget biztosítson a kialakuló torlódások és fennakadások miatt. Az új terméket bárki megvásárolhatja majd, nemcsak az érintett vármegyében élők – közölték. Az M1 regionális e-matrica a négy érintett vármegyei matricát váltja ki, jóval kedvezőbb áron, mint amennyi a négy különböző vármegyei matrica ára összesen.

Például D1 díjkategóriában egy vármegyei matrica 2026. január 1-től 7190 forintba kerül majd, a négy darab vármegyei jogosultság ára pedig összesen 28 760 forint. Ezzel szemben az M1 regionális e-matrica mindössze 15 ezer forintba fog kerülni ebben a díjkategóriában.

Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte: adataik szerint tavaly valamivel több, mint 31 ezer, idén pedig kicsivel több mint 33 ezer (D1 vagy D2 díjkategóriás) járműre vásárolták meg a közlekedők mind a négy vármegyére érvényes úthasználati jogosultságot. A járművek közel 90 százaléka hazai felségjelű volt, és a vásárlások legnagyobb része, 96 százaléka D1 díjkategóriájú járműre történt.

Így célszerű megvenni az éves matricát a NÚSZ szerint

A NÚSZ a jövőre érvényes autópálya-matricák elővásárlásához is a társaság hivatalos honlapját, a nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja. Bár az oldalon regisztráció nélkül is lehet vásárolni, a cég mégis a regisztrációt javasolja, mert így a későbbi vásárlások alkalmával a tévesztések (rendszámelírás, díjkategória-tévesztés) lehetősége lényegében megszűnik, és így a vásárlást igazoló ellenőrző szelvényt sem kell 3 évig megőrizni.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a nemzetiutdij.hu oldalon történő e-matrica vásárlásnál ügyeljenek az érvényesség évének beállítására, azaz a 2026-os év kiválasztására, mert a kiválasztott év korrigálására utólag nincs lehetőség. A 2025. évre váltott éves országos és vármegyei matricák 2026. január 31-én éjfélig biztosítanak úthasználati jogosultságot a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon – közölték.

Írtunk arról is nemrégiben, hogyan és hol lehet még idei éves matricát venni, és hogy ez egyáltalán kinek lehet még érdekes így az év vége felé. Annak, aki pótdíjakat kapott.

