Balaton-part, panoráma – exkluzív lakópark épül

Van valami különleges abban, amikor a nap lassan lebukik a Badacsony mögött, és a Balaton tükrén aranyba borul az ég. Ezt a látványt akár mindennap átélhetik azok, akik a Cordia legújabb projektjét, a The View lakóparkot választják, amely Balaton déli partjának egyik legkedveltebb városában, Fonyódon kínál modern, közvetlen vízparti otthonokat.

Közvetlen vízpart, páratlan panoráma

A Cordia novemberben kezdi meg a The View építését, amely 1–4 szobás, teraszos vagy erkélyes otthonokat kínál közvetlenül a Balaton partján. A legtöbb lakásból lélegzetelállító kilátás nyílik a Badacsonyra és a környező hegyekre – tökéletes háttér egy nyári borozáshoz a naplementében vagy egy reggeli kávéhoz a teraszon. A felső szinteken jacuzzi beépítésére előkészített penthouse-lakások is helyet kapnak, így egész évben garantált a kikapcsolódás.



A projekt a kikötő szomszédságában épül, a lakók előtt húzódó partszakasz pedig továbbra is szabadstrandként működik majd – így a vízpart mindig csak néhány lépésre lesz.

A The View nemcsak földrajzi értelemben jelent új irányt a Cordia számára, hanem szemléletében is. A fejlesztés célja, hogy magas minőségű, modern otthonokat kínáljon azoknak, akik a nyaralás mellett hosszabb távon is szeretnének a Balaton közelében élni.

„Az utóbbi években egyre többen használják Balaton-parti ingatlanjukat nemcsak nyaralóként, hanem második otthonként is. A távmunka elterjedése és a rugalmasabb életvitel lehetővé tette, hogy sokan egész nyárra leköltözzenek a tóhoz, és ott éljék mindennapjaikat. Erre a piaci trendre reagálva indítottuk el a The View fejlesztését Fonyódon, amely a magyar piacon az első projektünk Budapest határain kívül”

– mondta Korsós Ágnes, a fejlesztés projektigazgatója.

Mivel Fonyód azon 2486 település egyike, amelyre vonatkoznak a falusi CSOK szabályai, a The View lakásainak megvásárlásához akár állami támogatás is igénybe vehető. A projekt ezzel nemcsak az életstílus, hanem a pénzügyek szempontjából is okos döntést kínál azoknak, akik otthont, második otthont vagy értékálló befektetést keresnek.

Természet és kényelem harmóniában

A The View különleges bronzszínű homlokzata és zöld növénykazettákkal díszített teraszai modern, mégis hamisítatlan balatoni hangulatot idéznek. A zárt, parkosított belső kertben grillező és játszótér kap helyet, a közösségi tér pedig a lakók kikapcsolódását szolgálja. A felszíni parkolók közül több elektromos autók töltésére is alkalmas lesz.

A projekt helyszíne autóval és vonattal egyaránt könnyen megközelíthető, a vasútállomás mindössze 15 perc sétára található. A környéken minden alapvető szolgáltatás gyalogosan elérhető, miközben a természet közelsége és a vízparti nyugalom biztosítja az igazi balatoni életérzést.

Értékálló befektetés, díjnyertes háttér

A vízpart közelsége, a gondosan megtervezett közösségi terek, a panoráma és a kiváló közlekedési kapcsolatok együttese teszi a The View-t kiemelkedővé a Balaton-parti fejlesztések között. A regisztráció már elindult, így a gyorsan érdeklődők elsőként választhatnak a különleges otthonok közül.

A projekt mögött álló Cordia az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő vállalatcsoport Európában, amely Magyarország mellett Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is aktív, hazánkban a Corvin Sétány megalkotásáról és a Duna partján most épülő Marina City fejlesztésről a legismertebb. Nem a The View a Cordia első nyaralóhelyi fejlesztése: a többszörösen díjazott, luxuskategóriás, 116 lakásos Jade Tower sikerét követően már zajlik a szintén a spanyol Riviérán megvalósuló 360° by Cordia építése, ahol számos kényelmi szolgáltatás, valamint a környező hegyekre, illetve a Földközi-tengerre panorámás elhelyezkedés várja a lakókat. A vállalat elkötelezettségét a minőség, az innováció és a fenntarthatóság iránt számos nemzetközi díj – köztük az ULI Global Awards for Excellence, az International Property Awards és a Best Mixed Use Project in Europe – bizonyítja.