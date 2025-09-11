Családi ház építés: a ma típusháza nem egyenház

Vajon miért? Utánajártunk!

Szinte tervezhetetlen költségek, nehezen megtalálható szakemberek, bizonytalan végeredmény. Ezek az építkezők jogos félelmei ma, ahogy 30 éve is.

Családi házat építeni soha nem volt kockázatmentes vállalkozás. Ma pedig, amikor az alapanyag-, energia- és élőmunka költsége szinte hónapról-hónapra is tervezhetetlen, ki ne örülne annak, ha az embert próbáló folyamat legalább egy jelentős része kapcsán kevesebb lehet a bizonytalanság.

Egyre többen gondolják úgy, hogy a megoldás kulcsa az átgondolt, jól megtervezett, gyárilag előkészített típusház, amely azonban nem lehet egyenház.

De akkor mire is jó egy típusház? Miért érdemes építkezés előtt körülnézni egy típusterv katalógusban még annak is, akinek van elképzelése arról, hogyan nézzen ki álmai otthona.

Mára több mint 100 család él országszerte olyan otthonokban, amelyek alapja korszerű, előregyártott betontechnológiával megtervezett Leier Típusház volt – tudtuk meg az egyik legnagyobb magyar, szerkezetépítési anyagokat kínáló gyártó cég építész tervezőjétől, Parádi Zsuzsannától. Típusház tervek alapján építkezni ugyanis nem jelenti, hogy egyenházban fogunk lakni. Azok legfőképpen inspirációként adnak ötleteket és maximálisan a vevői igényekre szabhatók.

Akkor mit várhatunk el általában egy típusháztól?

Azt mindenképpen, hogy méreteik tekintettel legyenek az igénybe vehető családi kedvezményekre, kialakításuk legyen különböző családmodellekhez optimalizálható, anyaghasználatuk jól átgondolt legyen, vagy éppen fenntartásuk ne legyen pazarló. Ezek közül a ma talán legszínesebb választékot kínáló Leier Típusház gyűjtemény majdnem minden igényre választ ad. „Négy éve kezdhetik az álmodozást az építkezést tervezők a Leier Típusház gyűjteményének bővülő választékával. Egy építészeti ötletpályázatnak köszönhetően ebben mára 20, különböző ízlésre szabott, változatos kinézetű, és eltérő összetételű családok igényeire szabott mintaházat kínálunk. Ezek között gyakorlatilag mindenki megtalálja az elképzeléseinek és pénztárcájának leginkább megfelelőt – pontosabban az ahhoz legközelebb állót.” – avat be a típusház gyűjtemény felépítésének alapjaiba a szakember, aki a Leier Típusház katalógus első épületeinek tervezője, és az építészeti ötletpályázat szakmai irányítója volt.

De ha egyedi épületekről van szó, akkor vajon miért érdemes építkezés előtt mégis körülnézni egy típusterv katalógusban?

A korszerű típusház, így a Leier választékában találhatók is különböző gyerekszámra tervezettek és CSOK-kompatibilisek, amelyeket a cég szakemberei az általános igények figyelembe vétele mellett a költséghatékonyság, az anyaghasználat és a terek mérete szempontjából is optimalizáltak.

És hogy lesz a típusházból igényre szabott otthon? Parádi Zsuzsanna szerint ez a több mint száz megrendelő esetén egyszerűen és gyorsan zajlott. „Meghallgatva az építkező család építésre vonatkozó terveit, közösen kiválasztottuk az elképzeléseikhez legközelebb álló típust, a Leier által átadott vázlatterveket pedig a megrendelő építésztervezője véglegesítette, az egyedi igényeikre és az építési telkükre igazította. Az engedélyezés folyamata után ismét a Leier következett. A gyártmánytervek alapján magas szinten előregyártott elemekből gyorsan nőttek ki a földből az ország szinte minden szegletében a típusházak alapján tervezett otthonok.”

Gyorsasági versenyben is megállja a helyét a betontechnológiás családi ház

Tévhit, hogy egy betontechnológiás családi háznál egy könnyűszerkezetes épület gyorsabban épül fel.

Nem vitás, hogy aki építkezik, a lehető leggyorsabb megoldásokat keresi, ami az élőmunkaszegény műszaki megoldások népszerűségét növelte az elmúlt évtizedben. „Az építőanyagipar és a Leier válasza a gyors és kevés élőmunkát igénylő építkezésre az előregyártott betontechnológia innovációja volt. A Leier Típusházait pedig egytől egyig ennek az újszerű építési módnak megfelelően terveztük.” – teszi hozzá az építész, aki biztos kézzel igazítja a megrendelői igényekre a Leier házait. A típusházak iránt érdeklődőkre jellemző, hogy az egy- és kétszintes, egytől négy hálószobásig terjedő épületek közül a 85 m2 körüli alapterületű, nappali plusz kétszobás modell, a Marcal típusház bizonyult eddig a legnépszerűbbnek.

Legó-szerűen épül a gyors betonház

Az építkezésre érkező előregyártott betonelemekből „legószerűen” épülhet a ház, akár néhány nap alatt szerkezetkész állapotig. Nem is csoda, hogy a mai szakemberhiányos időkben ez az építési mód a megrendelők számára kifejezetten vonzó, és egyre gyakrabban keresett alternatíva.

Mivel az előregyártott betontechnológiával készülő ház építőelemei több szakipari munkát összevonva, magas készültségi fokkal érkeznek a helyszínre, egy sor részletet előre át kell gondolni. Meg kell határozni, hova kerülnek a nyílászárók, hol lesznek a födémáttörések, valamint a villamosdobozok, dugaljak, kapcsolók helye is pontosan tervezett – ezeken később már nem lehet módosítani. Bár ez elsőre szigorúnak tűnhet, valójában ez biztosítja a gazdaságos kivitelezést és a hibák minimalizálását. Igaz, mindez alapos előkészítést és a megrendelő aktív közreműködését igényli, de az ezzel járó időráfordítás a kivitelezés gyorsaságában bőven megtérül. És legyünk őszinték, azt egyébként is át kell gondolni, hol lesz a lépcső, az ablak, a konyha vagy a konnektor, ebben semmi szokatlan nincs, jóllehet más technológia esetén több későbbi átalakítási lehetőségünk van. Az eddigi tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy az előregyártott betontechnológiás ház tervezésével töltött idő a villámsebességgel zajló építkezésen bőven megtérül.

Összegezve: a precíz tervezésből adódó anyag- és tértakarékosság, a gyors és gazdaságos kivitelezés, valamint a beköltözés utáni pénztárcabarát energiafelhasználás egyszerre jellemzi a Leier típusházak gyűjteményében szereplő, előregyártott betontechnológiával épülő házakat.

Önnek melyik tetszik legjobban? Nézzen szét a Leier Típusház katalógusában!

