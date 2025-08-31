Új funkcióval bővült a MÁV+ applikáció

Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!

– ezzel a mondattal népszerűsíti a MÁV+ app legújabb funkcióját, a bérlet widgetet Hegyi Zsolt.

A vasúttársaság vezérigazgatójának vasárnapi Facebook-bejegyzésében az szerepel, hogy az applikáció mostantól lehetővé teszi, hogy a bérlet vagy napijegy a telefon főképernyőjére legyen kitűzve, és akár offline módban is elérhető legyen, azaz a bérletmutatás akkor se lassítsa le vagy állítsa meg a járatára igyekvő utast, amikor épp gyenge a térerő vagy egyáltalán nincs wifi.

A poszt szerint a widget mellett más újdonságok is elérhetők a MÁV+ alkalmazásban. Megjelent például az úgynevezett shortcut lehetőség, amelyek segítségével egy hosszabb gombnyomás után azonnal megnyithatók a leggyakrabban használt menüpontok, a Tervezés fülön pedig új Kedvenc funkció került bevezetésre. Ennek révén az utasok állomásokat, településeket vagy akár pontos címeket jelölhetnek meg, amelyeket a felhasználói fiókjukhoz mentve minden eszközről elérhetnek.

Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi app, sőt, annál többet is – ígéri a cég. Az átmeneti időszakban a két appverzió (MÁV és MÁV+) egymás mellett él, párhuzamosan elérhető.