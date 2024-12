Sokan nagyot nyernek, amíg a magyar gazdaság vergődik – ez várhat a BÉT-re 2025-ben

Zsinórban második éve produkált 30 százalék feletti emelkedést a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, ami globális léptékben is kiugró eredménynek számít. Hogyan volt képes a pesti tőzsde ilyen mértékben elszakadni a magyar gazdaság erőtlen teljesítményétől? Milyen kilátása lehet annak, hogy a hazai részvénypiac 2025-ben is megtartja a csúcsformáját? Annyi biztos, hogy a hazai piac nemzetközi szinten még mindig igen olcsónak számít, ám az ukrajnai háború mellett például a választási kampányidőszak is kockázatokat rejthet.

Miközben a magyar gazdaság pang, és mindössze 0,7 százalékos bővülést tudott felmutatni az idei első három negyedévben, addig a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2024-ben már 30 százalék feletti növekedésen van túl. Ezzel az index a tavalyi, közel 40 százalékos rali után rendületlenül menetelt tovább, és december első felére átlépte a soha nem látott rekordnak számító 80 ezer pontot. Harminc százalékot meghaladó emelkedés viszonylag ritkának számít a világ tőkepiacain, első látásra nem nehéz arra a következtetni, hogy a hazai börzét is utolérhetik a kifulladás jelei. Ám nemzetközi összevetésben a BUX árazása még mindig nagyon olcsónak nevezhető. Ha az úgynevezett price-to-earnings (P/E) mutatót vizsgáljuk, (ami az indexben lévő vállalatok részvényeinek árfolyamát viszonyítja a cégek által megtermelt egy részvényre jutó nyereséghez), a magyar piac árazása 6-os értéken áll. Ehhez képest jócskán magasabb az amerikai S&P-index 20 feletti és a német DAX 14 körüli rátája, de még a cseh piac 10-es és a lengyel 8-as P/E szintjét is alulmúlja a magyar tőzsdeindex értékeltsége. A BUX nem csak a régiós versenytársaihoz, hanem korábbi önmagához képest is olcsónak nevezhető – hangsúlyozta lapunknak Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője. Historikusan nézve: a magyar piac nagyjából 10 körüli P/E értéken mozgott hosszú időn keresztül, majd az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása után süllyedt a 6-os szintig. 2022 meghatározó év volt, amikor a részvénypiacok globálisan sem teljesítettek fényesen. Az alulértékeltség kiindulópontja, hogy a háború és az energiaválság hatásai mély nyomot hagytak a kelet-közép-európai régió tőzsdeindexein. Mivel a konfliktus lényegében a régiós országokat nem fenyegető állóháborúvá vált, és a földgázárak is jelentősen csökkentek, az értékelések némileg javulni tudtak, de a korábbi szintet így sem érték el. „Ahhoz képest, hogy a magyar piac még mindig nagyon olcsó, miközben a legnagyobb BÉT-en forgó vállalatok profitjai jelentősen növekednek, teljesen indokolt a 30 százalék körüli emelkedés, és egyáltalán nem szakadt el a realitásoktól – fogalmazott a vezető elemző. A világ egyik leginkább alulértékelt, legalacsonyabban árazott és emiatt viszonylag vonzó részvénypiacai a kelet-közép-európai régiós tőzsdék – erősítette meg Cser Tamás, a Hold Alapkezelő vezető részvényportfólió-kezelője. Hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar piac az idén jócskán felülteljesítette például a lengyel eszközöket, az átlagosnál jobb teljesítmény nyomán pedig már nem látható, hogy a magyar részvényekben egy régión belül is indokolatlanul nagy diszkont lenne. Az alapkezelő elemzői csapatánál már nem látnak olyan jellegű tartalékot, amely a magyar piacot egyedileg vonzóvá teheti. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

