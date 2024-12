Az MNB belenyúl a biztosítások szabályozásába

Egészségesebb versenyt és termékfókuszú fogyasztóvédelmet szeretnénk látni – mondta Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az Etikus biztosítás 2.0 csomag bemutatásakor.

Mint mondta, az etikus biztosítás első csomagjának mérését elvégezték: közel egy évtizede alatt a szerződések megmaradási ideje nőtt, a teljes költségmutatók csökkentek, a piaci kínálat letisztult, lefeleződött, és a jutalékok is szelídültek, a fogyasztói érték egyértelműen kimutatható – tudósított a portál.

Ezt a szabályozás kap most ráncfelvarrást az uniós szabályozás változása nyomán, amely megköveteli a termékek állandó mérését, tesztelését.

Öt szabályozót határoz meg a csomag, egy rendelet és négy ajánlás formájában:

módosított teljes költség mutató számításakor cél, hogy növekedjen az ügyfelek informáltsága

a befektetési egységhez kötött (unit linked) befektetésekhez fűződő ajánlás a költséglimitekről

termékfelügyeleti ajánlás – az ügyfelek csak megfelelő ár-érték arányú terméket kaphassanak

a nominális hozam és a minimum reálhozamról szóló ajánlás, amely a termékek harmadát érintheti

már bevezetésre került a minőségbiztosítási hívásokról és a biztosítási termékek értékesítésekor az érdekkonfliktus meghatározásáról, melyek is az új csomag részét képezik.

Mi változik?

A jelenlegi biztosításoknál visszamenőleg már nem módosítanak, az Etikus 2.0 csomag az új értékesítésekre vonatkozik – mondta Nagy Koppány, az MNB ügyvezető igazgatója.

A pénzügyi felügyelet 2016-2017-ben vezette be az etikus szabályozói keretrendszert, ami jelentős mértékben javította a biztosítási termékek ár-értékének arányát és növelte az ügyfélértéket.

Az Etikus 1.0 szigorúbb befektetési szabályokat fogalmazott meg, intézkedéseket vezetett be a félreértékesítés elkerülése érdekében és növelte az átláthatóságot, többek között a teljes költségmutató (TKM) szabályozásán keresztül.

Az uniós jogszabályi keretrendszer változása, valamint a piacon továbbra is előforduló nem fogyasztóbarát termékek és értékesítési gyakorlatok megszüntetése érdekében ugyanakkor további lépéseket kell tenni. Az Etikus biztosítás 2.0 csomag jó pár – a kellő felkészülés érdekében döntően 2026. január 1-jétől életbe lépő – intézkedéssel, többek közt a biztosítási termékfejlesztés szigorú ügyfélközpontú szabályozásával, valamint az ár-érték arány tesztelésének elvárásával emeli a biztosítási termékek által nyújtott értéket. A TKM-rendelet módosításának célja az ügyfelek informáltságának növelése. Ennek érdekében az összehasonlítást segítő modell TKM bemutatásán túl az ügyfelek részére ezentúl a rájuk vonatkozó, egyedi TKM értékét is be kell mutatni.

A továbbiakban az MNB azt is elvárja, hogy a biztosítók az egyes termékek és eszközalapok kapcsán mutassák be az MNB számára a TKM maximum és minimumértékeket is. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításokról szóló MNB-ajánlás szerint a modell TKM kapcsán megszabott limitek csak akkor léphetők át (az ajánlásban megszabott maximum 1,5 százalékpontos plafonig), ha – az MNB termékfelügyeletre és -irányításra vonatkozó (POG) ajánlása szerinti – terméktesztelésével, rendszeres felülvizsgálatával igazolni tudják az eszközalapok várható megtérülését, magasabb hozampotenciálját.

A termékfelügyeleti és -irányítási intézkedések alkalmazásáról szóló POG-ajánlás célja, hogy a piaci szereplők az ügyfelek számára kizárólag megfelelő ár-érték arányt nyújtó termékeket fejlesszenek és értékesítsenek, kezelve az érdekkonfliktusokat is.

A POG-ajánlás a unit-linked életbiztosításokra vonatkozó külön elvárása, hogy a kiemelt információkat tartalmazó KID-tájékoztatókban bemutatott mérsékelt és kedvező teljesítmény-forgatókönyvek esetén az ügyfél az alacsony kockázatú eszközalapoknál legalább nulla nominális hozamot, míg közepes vagy magas kockázatú eszközalapoknál minimum reálhozamot érhessen el.