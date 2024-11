Bacsa György: Brüsszel fizessen a Molnak, ha előírják hogy váljunk le az orosz kőolajról

Az Európai Uniónak is be kellene szállnia az orosz kőolaj lecserélésének finanszírozásába – írta a Világgazdaság a Mol Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgatójára, Bacsa György Politico.eu-n megjelent nyilatkozatára hivatkozva. A Magyarország egyetlen olajfinomítóját üzemeltető olajipari cég felső vezetője szerint hazánk készen áll leválni az orosz olajról, még az Európai Unió által informálisan meghatározott 2027-es határidő előtt – ez már 2026 végére is bekövetkezhet. Ám Bacsa szerint ehhez uniós finanszírozásra lenne szükség, hiszen a finomító átalakítása, az hogy az képes legyen orosz olaj helyett más forrásokból is dolgozni, mintegy 500 millió dolláros beruházást igényel.

Ezért a molos vezető szerint pár százmillióval Brüsszelnek is be kellene szállnia.Bacsa azonban felhívta a figyelmet arra, hogy mivel olajfinomításról van szó, nem lehetséges az uniós támogatás,akkor sem, ha a leválásról és az ellátásbiztonságról van szó. Így jelenleg egy fillér sem érkezik erre a célra. Ezért a felső vezető szerint a Mol olyan ütemben halad a levállással, amit megengedhet magának. A Mol egyébként Szlovákiában is birtokol orosz olajjal működő finomítót.

Kitérnek arra is, hogy Magyarország egyike az EU azon kevés országainak, amely továbbra is vásárolhat olcsó orosz kőolajat, miután az unió 2022 végén betiltotta a tengeri szállítású orosz olaj importját. A vezetékes szállítások azonban több közép-európi ország számára elérhetők maradtak.

Noha ezt a könnyítést ideiglenesnek szánták, időközben Magyarország nem tett túl sokat az orosz olajról való leválás érdekében – jegyzik meg.

Megemlítik, Csehország például már le tudta cserélni orosz olajellátást, Magyarország viszont fokozta a vásárlásokat, sőt újabb szerződéseket is aláírt a Gazprommal. A Mol hosszú távú szerződése jövő júniusban jár le az orosz Lukoillal, amit Bacsa szerint szívesen megújítanának, ha erre lenne legális lehetőség.

Bacsa attól tart, az unió végül bezárja ezt a kiskaput is, anélkül, hogy megoldást nyújtana az olajbeszerzések lecserélésére.