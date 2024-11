Tordai Bence bevezetné a negatív adót a családi adókedvezménynél

– jelezte Tordai Bence a Facebookon.

Mint írta, „én azt mondom, minden gyerek után hasonló nagyságú támogatást kéne adni, és végtelenül igazságtalan volna, ha közel hétszeres különbség lenne az adókedvezmény és a családi pótlék összegeként számolt családtámogatások között. Márpedig a jelenlegi tervek szerint 2026-tól lesznek családok, akik gyerekenként havi 82.000 Ft, és lesznek, akik 12.200 Ft családtámogatásra számíthatnak majd.”

Orbán Viktor szerint ez így rendben van – de azt is mondta, hogy ezt a vitát nem az azonnali kérdések órájában, hanem az adótörvények épp most folyó tárgyalásában kell lefolytatni. Rajtam nem fog múlni! Kidolgoztunk és beadtam az adótörvényeket módosító törvényjavaslathoz egy kapcsolódó módosító indítványt, amely bevezetné a negatív adót: az is megkapná a gyerekek utáni adókedvezményt, akinek nincs (elég) jövedelme!