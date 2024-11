Jobban püfölik a forintot a régiós devizáknál – mikor szólalhat meg a vészcsengő a kormánynál és az MNB-nél?

Nagyobbrészt a nemzetközi hatások eredménye a forintgyengülés szeptember óta tartó trendje, de Donald Trumpon és a dollárerősödésen túl a magyar gazdaság betegeskedése is vastagon hozzájárult az árfolyameséshez. Ezt igazolja az is, hogy a befektetők jobban elpüfölték a forintot, mint a többi régiós ország devizáját. Hol lehet az árfolyamnak az a mélypontja, ahol már a döntéshozók is beavatkozásra kényszerülnek?

Az elmúlt másfél hónapban nagy mértékben – mintegy 5 százalékkal – gyengült a forint az euróhoz képest, a szeptember derekán látott 393–394 körüli szintekről felugorva mostanra a 410 forint feletti szinteket is megkarcolta. A devizapiaci elemzők egyetértenek abban, hogy az árfolyamgyengülés nagyobb részt a globális folyamatok eredménye volt, főképp az amerikai elnökválasztás várakozásai mozgatták a piacokat. Az előrejelzésekben szeptembertől fordulat történt – egyre inkább Donald Trump republikánus elnökjelölt győzelmi esélyeit árazták be, ami folyamatosan erősítette a dollár árfolyamát. Az amerikai deviza lendületes erősödése viszont jellemzően azzal a hatással jár, hogy a befektetők „kiszivattyúzzák” a pénzt a feltörekvő piacokról, így Magyarországról is. A Trump-hatást azonban az euró is megsínylette, körülbelül 4–5 százalékot esett a dollárral szemben az elmúlt két hónapban. Ennek fő oka az volt, hogy a korábbi amerikai elnök belengette: az Európai Unióból érkező exporttermékekre is nagy mértékű védővámokat vetne ki, így például az Egyesült Államokon kívül gyártott autókra 100 százalékos vám kivetését fontolgatta. A bejelentések félelmet okoztak a piacokon, hiszen a védővámok várható bevezetése egész Európa potenciális gazdasági teljesítményét csökkentheti, de visszavetheti a globális kereskedelmet is. Nem utolsó sorban pedig a védővámok negatív hatását az euró további gyengülésével lehetne ellensúlyozni, hiszen a megdráguló amerikai exportot a növekvő árfolyamkülönbözet tehetné versenyképesebbé. Magyarországot különösen érzékenyen érintenék a védővámok, hiszen az EU legerősebbje, a német gazdaság az egyik legfontosabb partnerünk, és extra nagy a kitettségünk a német feldolgozóipar, azon belül is főként a járműipar felé. A német ipar huzamosan gyenge teljesítménye már amúgy is visszarántja a magyar gazdaságot, és gyengíti a növekedési kilátásokat – amit a KSH tragikus ipari adatai is alátámasztanak. A forintot a többi régiós devizánál jobban büntetik „Az a várakozás, hogy valószínűleg Trump győz, összességében jóval érzékenyebbé tette a forintot. Sokan azt prognosztizálták előre a piacon, hogyha bejelentik a republikánus jelölt győzelmét, akkor 420 forintba kerül majd az euró, ez azonban egyelőre nem igazolódott” – magyarázta lapunknak Kolba Miklós, az ING Bank senior treasury üzletkötője. A forint sérülékenységét jelzi, hogy a sorozatban érkező rossz makrogazdasági adatok híre is rendszerint megrángatja az árfolyamot. Így például a gazdaság zsugorodásáról számot adó harmadik negyedéves GDP-jelentés kiadása után majdnem 3,5 forinttal erősödött az euró, ami közel kétéves mélypontra taszította a forintárfolyamot. Minél vékonyabb rajtunk a golyóálló mellény annál érzékenyebbek vagyunk bármire is – kommentált a szakember. Hozzátette: a 2022. októberi drámai forintgyengülés nyomán a Magyar Nemzeti Bank 18 százalékra emelte az irányadó kamatot, ebben a környezetben teljesen mindegy volt, hogy milyen makrogazdasági adatok érkeznek, nem voltak hatással az árfolyamra. A jelenlegi 6,5 százalékos alapkamat azonban kevés ahhoz, hogy ütésállóvá tegye a forintot egy ilyen kedvezőtlen gazdasági helyzetben. A piacon számos befektető fogadott a forint ellen a Trump-hatás miatt, a mostani kamatszinttel azonban azt még el lehet érni, hogy a shortosok visszavegyék a forintot, amennyiben nem lesz túlzottan nagy a gyengülés. A kamatkülönbözet miatt ugyanis változatlan árfolyam esetén most évi 16 forintnyi veszteséget jelenthet az euró tartása. Például, ha valaki 408-as árfolyamon vásárolt be euróból, akkor azt neki egy év múlva minimum 424-en kellene eladnia ahhoz, hogy ne érje veszteség. Bármely ennél alacsonyabb árfolyamszint esetén bukóba kerül – fűzte hozzá Kolba Miklós. A forint kurzusa ugyanakkor lenyomata a rossz gazdasági körülményeknek. A gyengülő trend az amerikai választások nélkül is jelen lenne, hiszen a piac beárazta, hogy a zárolt uniós pénzek nem fognak megérkezni, miközben az alapkamat a legutóbbi időkig csökkenő trendet mutatott. Tetten érhető, hogy a forint a jó hírekre is csak kisebbet tud erősödni, mint korábban. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

