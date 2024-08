Világgazdaság: megint trükköznek az üzemanyag-kereskedők

Az elmúlt hetek áresését szinte egy az egyben lenyelték a hazai üzemanyag-kereskedők – írta a Világgazdaság. Ezzel arra utaltak, hogy hiába csökkent a benzin nagykereskedelmi ára 24, míg a gázolajé 37 forinttal egy hónap alatt, ez szinte észrevehetetlen a hazai kutak árain. Mert ha az utolsó fillérig átviszik a kiskereskedelmi árba ezt a csökkenést a kutasok, mindkét üzemanyagtípusnak már bőven 600 forint alatt kellene lennie – magyarázták. Egészen pontosan most szerintük a benzinnek 592 forintba, a gázolajnak pedig 586 forintba kellene kerülnie literenként. Miközben az előbbi még mindig 20 forinttal, az utóbbi 30 forinttal drágább. Persze itt átlagárakról van szó, tehát lehetnek eltérések az egyes kutak között, de az általános tapasztalat is az, hogy például a Mol-kutakon a hét végén is 608–610 forint volt a benzin literje – tették hozzá.

Nincsen törvényszerűen leírva, hogy ha csökken a nagykereskedelmi ár, akkor a kiskereskedelmi árnak is követnie kell. Májusban pont az ellenkezője történt: akkor nem változott a nagykereskedelmi ár, miközben a kisker árat csökkentették a kutasok

– mondta a Világgazdaságnak a Holtankoljak ügyvezető igazgatója, Bujdos Eszter. Hozzátette: májusban felsőbb nyomásra olyan alacsony szintre süllyedt le az üzemanyagkutak árrése, hogy azt hosszú távon fenntartani nem lehetett. Szerinte ezt mindenki nagyon jól tudta, hiszen önköltségen, vegetálva működtek a benzinkutak, amelyek lényegében a korábbi veszteségüket korrigálják most.Hangsúlyozta, nem egy-egy vidéki családi vállalkozás, akinek egy benzinútja van, határozza meg az árat, hanem a legnagyobb hálózat, amelyet mindenki próbál követni. Ebben pedig látszik eltérés, van olyan hálózat, amelyik magasabb árszintet tart néhány forinttal, mint a Mol, de vannak olyanok is, akik azon az árszinten dolgoznak, amely a környező, 10 kilométeres sugarú régióban, akár az adott településen belül kialakult.

A Holtankoljak ügyvezető igazgatója arról is beszélt a lapnak, hogy komoly nyomás nehezedett korábban a piacra, hogy régiós szinten ne legyünk drágák, vagy legalább középmezőnyben legyenek a magyar árak, amin sokat segített, hogy Horvátországban és Romániában is növelték a jövedéki adót, és ezzel a régiós átlagár is kicsit magasabb szintre kúszott. Mindez azért fontos, mert a kormány ezt tette viszonyítási alappá, ezt a szintet várja el a kereskedőktől, hogy tartsák az áraikat.

Bujdos Eszter hangsúlyozta, figyelembe kell venni azt is, hogy az áfatartalom és a járulékfizetési kötelezettség teljesen eltérő a szomszédos országokban, ami nem tesz lehetővé túl egzakt összehasonlítást. Szerinte egyébként azért is fontos a megfelelő árszínvonal tartása, azaz hogy ne legyen túl olcsó Magyarországon az üzemanyag, mert hazánk elég fontos tranzitútvonalon fekszik. Ha ezzel tudunk gázolajforgalmat generálni, az minden szempontból jó, különösen áfabevétel terén.