Hülyeségem története, avagy hogyan húztak csőbe egy meg nem rendelt utánvétes csomaggal

Még aznap hívott a futár – nem voltam otthon, szóltam a férjemnek, hogy fizesse ki a rendelést. Amikor kibontottam a csomagot, már biztos voltam benne, hogy ilyet biztosan nem rendeltem, ugyanis egy rémronda okosóra volt benne. Engem egyáltalán nem érdekelnek ezek a jószágok, még hagyományos órát sem hordok. Ráadásul az okosóra hajszálra úgy nézett ki, mint amilyet az apósom is kifizetett az év elején – nem is egyet, hanem kettőt. Mondta nekünk, hogy ő ezt nem rendelte meg, de nem hittünk neki. Azt gondoltuk, hogy talán elfelejtette, esetleg félrekattintott valamit.

Ahogy később jobban megnéztem a csomagomat, az szerepelt rajta, hogy a tartalom ruha (clothes), volt rajta egy március 4-i dátum, elmosódottan egy FAN logó, az ECSC, a Hongkong Yake Traiding Limited (Yake) neve, valamint egy aradi visszaküldési cím. Ekkor már aggódtam: hogy kapom így vissza a pénzem?

Na, de mit is kaptam? Mennyire okos a küldött okosóra?

A kütyükben igencsak jártas Birkás Péter kollégámat megkértem, vizsgálja meg. Íme a szakvéleménye.

Okosóra? Na ne! Az óra az Apple-féle Watch Ultra 2 koppintása, Kínában, Sencsenben gyártották, elméletileg Android és iOS operációs rendszert is használó okostelefonokkal is működik. Az eszköz a gyártó ígérete szerint – többek között – képes vérnyomás-, véroxigénszint-, pulzus- és EKG-mérésre, illetve több tucat sportolási mód monitorozására. Az óra vezeték nélkül tölthető, bekapcsolva mutatja az időt, válthatunk a számlapok között, és találunk rajta mindenféle alkalmazásokat. Ezek nagy része (Twitter, Facebook, WhatsApp) működésképtelen átverés. A fent említett egészségfunkciók pedig anélkül mérnek mindenféle adatokat, hogy az eszköz az ember kezén lenne. A kivitelezés és az összeszerelés minősége kritikán aluli, az óra ugyan összeköthető telefonnal, de a kapcsolat nem stabil, és a mindössze pár dollárból összerakott eszköz színvonalát az is jól mutatja, hogy a kapcsolódó applikáció alatt az értékelések jelentős százaléka arról szól, hogy a kütyü konkrétan használhatatlan.

Az ECSC csak szállít

Még aznap, amikor a csomagot megkaptam, írtam a Magyar Postának, hogy szeretném visszaadni a nem megrendelt terméket, visszakapni a pénzem, de válasz nem érkezett. Ugyanebből a célból – illetve, hogy küldjék el a visszaigazolást az állítólagos megrendelésemről – írtam a feladó ECSC-nek is, ahonnan azt válaszolták, ők csak logisztikai szolgáltatók, a megrendelt termékek ügyfélszolgálata nem hozzájuk tartozik, hanem az adott webáruházhoz/marketplace-hez.

European Chinese Supply Chain Zrt. Az Opten adatai szerint a European Chinese Supply Chain Zrt.-t 2018-ban alapították, 16 alkalmazottja van jelenleg, és 40 százalékban a Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt. tulajdona, 60 százalékban pedig a European Post Service Kft.-é. Az értékesítés nettó árbevétele 2021-ben még csak 1,4 milliárd forint volt, 2022-ben pedig már 7 milliárd forint. Adózott eredménye 53-ról 204 millió forintra nőtt. Honlapjukon azt írják, hogy közép-kelet-európai, balkáni térségi központként a kínai eredetű e-kereskedelmi küldemények logisztikai piacának kulcsszereplőjévé kívánnak válni.

Az ECSC megadta a Yake elérhetőségét, illetve a panaszbenyújtás helyét. Egy későbbi levelükben elmagyarázták, hogy partnereik zárt küldeményeket adnak át nekik, és nincs infójuk sem a megrendelésekről, sem a küldemények tartalmáról, illetve hogy náluk nem lehet rendelni, ezért nem is tudják elküldeni a rendelési visszaigazolást. Kizárólag szállítanak, nem állnak közvetlen kapcsolatban a webáruházakkal, a Kínából rendelt termékek több szolgáltatócégen keresztül jutnak el a címzettekhez, a Yake-kel pedig nem állnak partneri kapcsolatban. Hozzátették, sajnálják, hogy a megrendelésemmel kapcsolatban kellemetlenség ért, és bíznak benne, hogy az illetékes webáruház mihamarabb megoldást talál a problémámra. Jeleztem, ha már itt tartok, megírom, mire jutottam. Mint kiderült, ezt szívesen vennék, mert akkor tudnák jelezni a konszolidáló felé a problémát, hogy ez alapján kiszűrjék a nem korrekt webáruházakat.

Na, de ki az illetékes webáruház, ha a Yake nem partnere az ECSC-nek?

Yake – alkudozás

Megnéztem, a Yake-től sem rendeltem semmit, nem volt tőlük rendelés-visszaigazolásom. (Soha nem törlöm ezeket az emaileket.) Viszont találtam egy március 5-i emailt, amiben szerepelt a nevük, de akkor figyelmen kívül hagytam, mert rossz magyarsággal írtak. A Fancourier.eu adta fel, és egy bizonyos FAN-szállítmányról volt benne szó, de fizetnivalót nem említettek. Ártalmatlan spamnek tűnt, nem kellett semmire kattintani.

A Yake panaszbejelentő oldalán az adataim mellett kérték a bankkártyaszámomat is, amit nem értettem, hiszen nem fizetni akarok, hanem pénzt visszakapni, és az alap, hogy a bankkártyánk számát nem adjuk meg – pláne nem akkor, ha mi várjuk az utalást. Jeleztem ezt az ECSC-nek, és a Yake-nek is, valamint utóbbitól is kértem, hogy küldje meg a visszaigazolást az állítólagos megrendelésemről, mert úgy érzem, csőbe húztak.

Az ECSC visszaírt, hogy a magyar űrlapon a bankkártyaszám rovatnál a bankszámla számát kell megadni, és csak azért szerepel a bankkártyaszám, mert az űrlap magyar nyelvű fordítása hibás lett. És tényleg, az eredeti, angol nyelvű szövegben valóban bankszámlaszámot írtak (bank account number).

A Yake sem küldte el az állítólagos megrendelésemről a visszaigazolást. Kitöltöttem a panaszigényt. Válasz egy újabb szereplőtől, a Banlin_ron@126.comtól, jött, hogy küldjem el a csomag képét, és adjam meg az adataimat. Lefotóztam a csomagot, elküldtem, egyúttal jeleztem, hogy a Yake-panaszbeadványon már megadtam az adataimat. Rákérdeztem, ki ez az új szereplő, de ez nem derült ki. Kértem a rendelés-visszaigazolást most is, mint minden levelemben, de ezt a kérésemet mindenhol figyelmen kívül hagyták. A Yake annyit írt még, hogyha „az üzlet” (hogy ez pontosan mit takar, azt nem írták) három napon belül nem rendezi a panaszomat, írjak nekik ismét.

Végül ismét a Yake keresett meg a harmadik napon, és ekkor megkezdődött az alkudozás.

Először 50 százalékos visszatérítést ajánlottak azzal, hogy a visszaküldés részemről drága lenne, de ha ezzel megelégszem, nem kell visszaküldenem a csomagot. Kérték újra az adataimat a visszatérítéshez, ezúttal a bankom swiftkódját is, de érdekes módon a bankszámlaszámomat nem. Nem fogadtam el az 50 százalékot, 100 százalékos visszatérítést kértem.

Erre ajánlottak 70 százalékot.

Jeleztem, hogy a 100 százalékot szeretném, mert nem igazolták, hogy megrendeltem a terméket. De már le akartam zárni az egészet, kértem, fizessenek vissza a 13 ezerből 10 ezret.

Meglepetésemre erre azt írták, hogy visszafizetik a teljes árat, és vissza sem kell küldenem a terméket.

Újra adatokat kértek. Megküldtem. Aztán ismét megkérték az adatokat, külön jelezték, hogy a születési dátumom is kell. Egy átutaláshoz? Minek? De legyen. Itt tartunk most. Többször nem kérték el az adataimat. A pénz még nem érkezett meg.

Más is járt már így

A kamuwebshopok Facebook-csoportban megkérdeztem, mással is történt-e már hasonló, és többen is jelentkeztek, akiknek jött már nem egyszer meg nem rendelt csomag – utánvéttel. Ők azonban okosabbak voltak, mert nem vették át. De biztosan sokan vannak olyanok is, akik átveszik, mint az apósom és én, és ezért megérheti küldözgetni a kéretlen csomagokat. Akadt, aki azt írta, ez a csalás már régóta működik.

A Magyar Posta oldalán is kint van egy figyelmeztetés , amelyben szerepel többek között, hogy gyanakodjunk, ha nem is rendeltünk csomagot, mégis arról értesítenek, hogy fizessünk a megrendelt csomagért. Ezek szerint ők is tudnak a dologról.

Írtam hivatalos sajtómegkeresést a Magyar Postának, hogy jelezzem, miként húztak csőbe a közreműködésükkel, illetve a Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt. 40 százalékos tulajdonában álló ECSC-n keresztül. Ez a válasz érkezett:

A Magyar Posta minden olyan visszaélést kivizsgál, amely kapcsán a nevével vagy a szolgáltatásával visszaélnek, és károsítják az ügyfeleit. Az említett esetben azonban a Magyar Posta mindössze postai kézbesítő szolgáltatóként vesz részt a küldemények házhoz szállításában. A megrendelés valódiságának ellenőrzése értelemszerűen nem társaságunk feladata, ahogyan más kézbesítő szolgáltatóé sem lenne. A megrendelés ellenőrzése kizárólag az ügyfél joga, mint megrendelőé, akinek lehetősége van az átvételt megtagadni.

Vagyis magára vessen, aki így jár.