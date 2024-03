A nyugdíjasok kifakadtak, bántónak tartják, hogy a kormány bűnbaknak állítja be őket

Igaztalannak és bántónak tartjuk, hogy a kormány tagjai törvényes kötelezettségük teljesítése után, a rekordhiány okozójaként az időseket bűnbaknak állítják be – írta a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület (NYPOE) MTI OS közleményében.

Tévedés a nyugdíjasokat bűnbaknak beállítani.

A magas államháztartási hiány oka nem a folyósított nyugdíjjárandóság következménye.

Nem a nyugdíjasoknak kifizetett járandóság felelős az első két hónapban tapasztalt kimagaslóan magas államháztartási hiány nagyságáért.

Megítélésük szerint jelentősen javulhatna a költségvetés egyenlege, ha a jövőben hatékonyabbá válna az állam működése. Gondolnak itt arra, hogy jelentősen nőhetnének a bevételek: a kintlévőségek és a behajthatatlannak minősített tartozások, a „fekete munka” és az eltitkolt közterhek behajtása révén.

Hozzátették, említhetnék még a jelenlegi adókedvezményeket, az adómentesség jelentős csökkentését, illetve azt, hogy a társasági nyereségadó számottevő részét a költségvetésen kívüli szereplő felé lehet átirányítani, amit véleményük szerint korlátozni kellene. A NYPOE fontosnak tartotta azt is megemlíteni, hogy a nyugdíjasok jelenleg is nagymértékben hozzájárulnak a költségvetés bevételi oldalának növeléséhez: a hatályos közterhek őket is érintő részének teljesítésével, valamint az önkéntes és nem fizetett háztartási munka vállalásával.

Előzmény, hogy a Varga Mihály vezette Pénzügyminisztérium március 8-i MTI-közlése szerint február végéig az államháztartás központi alrendszere 1 704,0 milliárd forintos hiánnyal zárt, amire eddig még nemigen volt példa. Ezen belül a központi költségvetés 1 759,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 79,0 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 23,5 milliárd forintos hiányt mutattak. A Pénzügyminisztérium az óriási hiánnyal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kormány a nyugdíjasoknak tett ígéretéhez híven az idei évben is kifizette a 13. havi nyugdíjat. Ennek költségvetési hatása februárban – az alapnyugdíjjal együtt, a nyugdíjszerű ellátásokat is beleértve – 1041 milliárd forintot tett ki. Az első két hónapban a nyugellátásokra fordított összegek elérték az 1420,7 milliárd forintot.

