Gázszállítás: nagyot csökkent Magyarország szerepe 2021 óta

Az elmúlt durván két évben elég jelentősen csökkent Magyarország szerepe az európai gázelosztásban, az áramlási irányok teljesen átalakultak. A jövőben pedig ez a tendencia folytatódhat: Magyarország számára a tranzitban is egyre kevésbé lesz fontos az orosz gáz – írja a G7.hu.

Viszonylag régi téma a gáziparban és a hazai energiapolitikában is, hogy Magyarország földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően kulcsszerepet tölthetne be az Európába érkező földgáz elosztásában. Ezt – a beszerzési útvonalak jelentős bővítése ellenére – korábban sem sikerült teljesen megvalósítani, az energiaválság kezdete óta pedig nagyon látványosan csökkent a magyar gáztranzit.

A krízist megelőző években az volt a jellemző, hogy a behozott gáz nagyjából fele azzal a lendülettel távozott is az országból. Napi szinten 20-30 millió köbméter földgáz haladt így keresztül a hazai hálózaton. (A kereskedett mennyiség ennél is nagyobb lehetett, hiszen az ellentétes irányú áramlásoknál jellemzően „elcserélik” a gázt. Azaz, ha egy magyar vevő vásárolna földgázt Horvátországból, egy horvát pedig Magyarországon keresztül érkező gázt venne az oroszoktól, akkor csak a két mennyiség különbségét szállítják le, a többit elcserélik.) Ez azonban 2021 elején megváltozott: a tranzit a töredékére esett vissza, és bár közvetlenül a háború után volt némi megugrás, ezt leszámítva azóta is nagyon alacsony szinten maradt – olvasható a portálon.

Miközben 2019-2020-ban napi átlagban 20,5 millió köbméternyi gáz hagyta el az országot, azóta a négymillió köbmétert sem éri el ez a mennyiség.

Az idén januárban volt ugyan egy olyan nap, amikor a fizikai gázexport meghaladta az importot, azaz több energiahordozó hagyta el az országot, mint amennyi beérkezett. Ehhez azonban a behozatal rendkívül alacsony szintje is kellett, illetve az, hogy hazánkban külföldi kereskedők is nagy mennyiségben tároljanak földgázt.

Orosz helyett déli gáz

A kivitel drasztikus visszaesésének magyarázata az orosz gáz jelentőségének csökkenése, illetve beszerzési irányának változása. Korábban ugyanis Magyarország elsősorban az orosz gáz elosztója volt a Balkán, illetve Ukrajna irányába. Ukrajnán keresztül beérkezett az orosz molekula Magyarországra, majd ez ment tovább Szerbia, Horvátország, esetleg Románia irányába, illetve vissza Ukrajnába. Az orosz-ukrán viszony ugyanis már ebben az időszakban is elég rossz volt, így az ukránok többnyire nyugati eredetű gázt vásároltak Magyarországon keresztül is, ám ezt fizikailag jellemzően nem szállították le, hanem – akárcsak a horvát-magyar viszonylatban – részben vagy egészben „elcserélték”. Így papíron az ukránok nem orosz gázt vettek, a gyakorlatban azonban orosz molekulát kaptak.

A 2021 őszén kötött új orosz-magyar gázszerződéssel azonban ez megváltozott. Azóta a Gazprom Ukrajna helyett a déli útvonalon, Szerbián keresztül szállítja Magyarországra a gázt. Logikusan ezzel hazánk szerepe a Balkán és különösen Szerbia gázellátásában jelentősen csökkent, hiszen előbb ér el hozzájuk a gáz, mint hozzánk – magyarázza a G7.hu.