Jókora nyugdíjpofon érik 2023-ban, friss kutatás érkezett

A Pénzcentrum online kutatást végzett 2023. február 13-a és március 13-a közötti időszakban, főként nyugdíjasok körében. A kutatás célja volt, hogy felmérje a magyar nyugdíjasok anyagi helyzetének, egészségi állapotának megítélését a 2022-es válságok sújtotta évre vonatkozóan.

A kutatást egy évvel korábban szintén elvégezték, akkor a koronavírus magyarországi megjelenése óta eltelt időszakban végbement változásokat vizsgálva. A felmérésre kapott válaszok alapján megállapítható, hogy a nyugdíjasok helyzete Magyarországon 2022-ben tovább romlott, és 2023-as kilátásaikat is rosszabbra értékelik, kevésbé bizakodók, mint 2022-ben. Az aktív és nyugdíjas válaszadók között egyaránt nőtt azok aránya, akik szerint Magyarországon a nyugdíjasoknak nélkülözniük kell, és egyre többen gondolják úgy, hogy a magyar nyugdíjasok helyzete kilátástalan.

Az idei évi online felmérésre 6423-an válaszoltak, 62 százalékuk nyugdíjas volt, az 50 év feletti válaszadók aránya pedig csaknem 92 százalékos. Kutatásunk kifejezetten az idős korosztályt célozta, viszont a magyar nyugdíjasok helyzetének megítélésével kapcsolatban az aktív, még dolgozó válaszadók véleményére is kíváncsiak voltak.

A kutatás első eredményeit vizsgálva egyértelműen az látszik, hogy a 2022-ben végzett felméréshez képest romlott a nyugdíjasok helyzete, mind az anyagiakat, mind az egészségüket tekintve. Az általános elégedettség szintén romló tendenciát mutat. Amíg 2022-es felmérésünkben a Mennyire elégedett az életével mostanában? kérdésre a válaszadók 16,6 százaléka adta az adható legrosszabb értéket (1 — Egyáltalán nem elégedett), 2023-ban már több mint a 20 százalékuk. Az anyagi helyzettel való elégedetlenség is tovább nőtt, már a 30 százalékot sem érte el a 10-es skálán 5-ös értéknél magasabbra érték. A válaszadóknak több mint a negyede pedig a legrosszabb, 1-es értéket adta.

A legtöbb nyugdíjas nem tud félretenni

Az anyagi helyzetre vonatkozó válaszokból kirajzolódik, hogy sokaknak romlott az anyagi helyzete 2022-ben. A jelenlegi anyagi helyzetre kérdezve a legsúlyosabb eredmény, hogy minden hatodik nyugdíjas válaszadónk úgy nyilatkozott: hónapról hónapra anyagi gondjai vannak. 2022-ben is nagy volt az arányuk (13,2%), de a változás jelentős (16,9%). Azoknak az aránya is nőtt, akik éppen kijönnek a jövedelmükből, de félretenni már nem tudnak (37,7%). Az idősek 27,9 százalékának jelentősen romlott az utóbbi évben az anyagi helyzete, és további 40,8 százaléknak inkább romlott. Vagyis csaknem 70 százalékuk él most rosszabbul, mint 2022 előtt, pedig már a koronavírus időszakában is sok nyugdíjasnak romlottak a körülményei.

A felmérésből az is kiderült, hogy a nyugdíjas válaszadóknak mindössze 6,8 százaléka bízik az anyagi helyzetének javulásában, ezzel szemben 57,2 százalékuk a helyzet rosszabbodására számít. (A felmérést az után indítottuk el, hogy már az 2023-as évre járó emelt nyugdíjat kapták a nyugdíjasok, illetve a legtöbb válaszadóhoz már a 13. havi juttatás is megérkezhetett a kitöltést megelőzően.) 2022-ben még jóval nagyobb volt a bizakodók aránya.

Sok nyugdíjas válaszadó kiemelte, hogy az alapvetően is kisebb – 100 ezer forint alatti – nyugdíjuk esetében a 15%-os emelés nem segített sokat az anyagi helyzetükön.

Hiába szelídül a járvány, a nyugdíjasok egészsége tovább romlott

Úgy tűnik, hogy 2023-ra a pandémia abba a szakaszba ért, amikor kialakult a szezonalitás. Ennek ellenére a magyar idősek egészsége tovább romlott a Pénzcentrum felmérése eredményei alapján.

A fizikai, vagyis a testi egészség tekintetében is a válaszadók csaknem ötöde érzi úgy, hogy mindennapi nehézséget jelent számára a rossz egészségügyi állapota! 2022 óta arányuk csak nőtt, azoké pedig, akik jónak ítélték az egészségüket csökkent. Ezzel párhuzamosan a mentális (lelki) egészségük is romlott. 2022-höz képest idén arányaiban többen vannak azok, akiknek mindennapi problémát jelent, hogy nehezen birkóznak meg az érzéseikkel, napi teendőikkel; és azok is, akiknek az érzéseikkel, teendőikkel való megbírkózás gyakran, vagy időről-időre gondot jelent.

Az egészségi állapotuk változását az utóbbi egy év során inkább romlónak ítélte a többség. Amíg 2022-ben még 51,1 százalék úgy nyilatkozott, hogy a koronavírus járvány kezdete óta nem változott az egészségi állapota, idén már csak 39,1 százalék számolt be változatlanságról az utóbbi egy évet tekintve. Pedig ahogy fentebb kitértünk rá, a járvány már jóval kezelhetőbbé vált 2022-re, az egészségi állapot megítélése most mégis rosszabb. Rendkívül magas azoknak az aránya, akik jelentősen romló egészségi állapotról számoltak be (14,6%), javulásról pedig mindössze 2,6 százalékuk adott számot.

Egyre több idős lehet kilátástalan helyzetben

A magyar nyugdíjasok helyzetének általános megítélése szintén romlott mind az aktív, mind a nyugdíjas réteg körében. A felmérésben az összes válaszadó véleményezhette ugyanis nemcsak a saját helyzetét, hanem nyugdíjastársadalom egészéét. Az összes válaszadó közül 41 százalék szerint a magyar nyugdíjasoknak nélkülözniük kell, és 17,6 százalékuk szerint egyenesen kilátástalan a helyzetük.