Hihetetlen sebességre kapcsolt a forint

Szerdán reggel folytatódott a forint szárnyalása: a kedd esti jegyzésekhez képest a főbb devizákkal szemben tovább erősödött a nemzetközi bankközi devizapiacon.

Az euró reggel hatkor 378,99 forintot ért a kedd esti 379,73 forint után.

A svájci frank jegyzése 383,48 forintról 383,08 forintra gyengült, a dolláré pedig 354,16 forintról 353,60 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a kedd esti 1,0721 dollárról 1,0718 dollárra változott.

A várakozásoknál is hamarabb beigazolódott, amit az Indexnek korábban nyilatkozó Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője állított, miszerint a következő hetekben a 380-as szintet is elérheti a forint az euróval szemben. A szakértő szerint egyébként az év közepe felé a forint benézhet a 375-ös határ alá is, és bár sok még a bizonytalanság, az már egyáltalán nem irreális elképzelés, hogy a forint visszatérjen azokra a szintekre, ahol legutóbb azelőtt járt, mielőtt elindult volna a Budapest–Brüsszel-kötélhúzás a jogállamisági ügyben.