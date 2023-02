Ötszörös kapacitás az új tetőcserépgyárban

Bár az év első 6 hete még nem jelenti a szezon kezdetét, aktívan indult az év az építőiparban.Az előregyártott betontechnológiát a munkaerőhiány egyik kulcsaként meghatározó, betonspecialista Leier tapasztalatai szerint a beruházók és a kivitelezők tudatosan keresik már a hatékonyságot javító előregyártott vasbeton szerkezeteket.

„Nem meglepő, hogy a hektikus gazdasági folyamatoktól érintett építőipari piacon megnövekedett az igény a gyors és minél kevesebb élőmunkát igénylő technológia, a kiszámíthatóbb költségekkel tervezhető építkezés és ezzel a hatékonyság tekintetében.” – mondta Komlós Andor, a több mint 73 milliárd forintos nettó árbevételt realizáló (2022.), országszerte 9 gyáregységben termelő, és több mint 1200 alkalmazottat foglalkoztató, a szerkezetépítéshez a legszélesebb termékválasztékot kínáló Leier Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. A cégvezető szerint a tavalyi évre jellemző, a hónapról hónapra változó energiaárak miatti piaci bizonytalanság már nem determinálj annyira a beruházási döntéseket, mint fél éve. „Reményeink szerint kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb év előtt állunk. Legyen szó kisebb, vagy akár nagyobb beruházásról, meggyőződésem, hogy sikeres piaci munkánkban a külső tényezők mellett, széles termékportfóliónk is fontos szerepet játszik.” – tette hozzá a cégvezető.

Előregyártott betontechnológia: válasz a legújabb trendekre

Az elmúlt években a világpiacon zajló események új szemléletet hoztak az építőiparban is. Az elmúlt 6-8 hónapban pedig a beruházók sok esetben kivártak, aminek hatására a kivitelezési árak elszabadulását is okozó munkaerőhiány az elmúlt fél évben kezelhetőbbé kezdett válni. A szakember szerint ma könnyebb kivitelezőt találni, mint egy évvel ezelőtt, rövidebbek a vállalkozási határidők, így talán kiszámíthatóbbá válik építkezni. „Ehhez mi is hozzájárulunk a legmodernebb betontechnológiával készülő épületszerkezeti anyagainkkal. Hét gyárunkban készülnek betontermékek, amelyek között a három gyárban is előállított előregyártott épületszerkezeti elemek a leginnovatívabbak. A falak, födémelemek és lépcsők után klímafödémünk is egyre népszerűbb, ami az új kihívásokra jelent választ. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az előregyártott betonszerkezetekkel készülő épületek jelentik a jövőt. A lassú, de stabil felfutás után ma már ezt a korszerű műszaki megoldást kifejezetten keresik ott, ahol tényleg számít a hatékonyság – ez is jól tükrözi a megváltozott gondolkodásmódot.”

Ötszörös kapacitáson a beton tetőcserép-gyár

Az elmúlt évek bizonytalanságai ellenére, a covid alatt döntött a Leier a hajdúszoboszlói beton tetőcserépgyárának bővítéséről, amely 2023-ban ötszörös kapacitással működve szolgálja ki a magyar piac megnövekedett igényeit. Az 5 milliárd forintos beruházás eredménye, idén már naponta akár 30 átlagos méretű tetővel rendelkező családi ház fedésére elegendő tetőcserép gördül le az újonnan beépített legmodernebb svéd gyártósorról. A kapacitásbővítés többnyire a magyar piac megnövekedett igényeinek kiszolgálását célozta, de a gyár elhelyezkedése miatt és annak teljes kiterhelése érdekében, hosszú távon akár Románia, Ukrajna és Szlovákia piacai is szóba kerülhetnek. Ez a magyar vásárlók számára is kedvező, mivel a gyár kapacitáskihasználtsága a termékek kedvező árfekvésének kulcsa.

Inspiráció építkezéshez

Az építkezést tervezők számára egyre fontosabb, hogy minél gyorsabban, tervezhető költségekkel és határidővel lehessen új otthonhoz jutni. Erre az igényre reagált a Leier, amikor életre hívta típusház választékát, amelynek házait akár néhány nap alatt, minimális munkaerőigénnyel szerkezetkész állapotig fel lehet építeni. A jelenlegi 14 típusterv mellé, egy sikeres építészpályázatnak köszönhetően hamarosan további 11 ház terve kerül az inspirációtárba, amelyek között a kis lakásokat keresők és a tágas családi házban gondolkodók is megtalálhatják az igényeiknek megfelelőt. A minden elemében a Leier gyártotta termékekből megtervezett házak és a hozzájuk tartozó költségvetés jelentős segítséget nyújthat az építkezők számára, költségterveik előkészítése során. Tavaly már több tucat Leier típusterv alapján a helyszínre adaptált ház építését kezdték meg országszerte.

