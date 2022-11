Netflix-előfizetőket céloztak meg a csalók Magyarországon

Karácsony közeledtével egyre több csalási módszerről hallani Magyarországon, és az MNB adataiból is az látszik, hogy egyre nagyobb összeggel károsítják meg a csalók az áldozataikat. A Portfolio cikkében egy újabb átverésről számol be, a csalók a Netflix előfizetőket is megcélozták.

A helyesírási hibákkal is tarkított szövegben arról írnak, hogy a felhasználó Netflix-előfizetésével van gond, mert állításuk szerint elutasították a befizetést, ezért felfüggeszthetik a fiókot.

Az sms-ben is szereplő oldalt a Chrome böngésző már veszélyesnek bélyegzi, és egyből nem is engedi megjeleníteni. A Portfolio cikke szerint a fenti sms egy olyan mobilszámról érkezett, amelyet már számos alkalommal jelentettek különböző telefonszámokat listázó oldalakon a felhasználók veszélyes számként. A ilyen számfigyelő oldalakon az utóbbi napokban olyan bejegyzések érkeztek, melyek szerint a csalók a Raiffeisen, a K&H vagy a Takarékbank nevében írtak nekik adathalász sms-t egy gyanús linkkel.