Tovább szakad a gáz tőzsdei ára, az augusztusi csúcshoz képest majdnem feleződött

Az előző hetekben kifejezetten nagy volt a volatilitás a gázpiacon, a Gazprom bejelentését követően egészen a 290 eurós szintig emelkedett a gáz ára, azóta azonban főként az uniós energiagazdálkodási tervvel kapcsolatos fejleményeknek, valamint az ukrán frontról érkező híreknek köszönhetően jelentősen mérséklődni tudott az energiapiacra nehezedő nyomás, ennek következtében pedig folytatódik a gáz árának csökkenése – írja a Portfolio.hu.

A hetet jelentős, 6 százalékos eséssel kezdi a gáz a pénteki 187,8 eurós záró értékhez képest, hétfő reggel pedig már egészen a 176 eurós szintekig csökkent a jegyzés. Összehasonlítva a korábbi tőzsdei mozgásokkal az derül ki, hogy:

az augusztusi 342 eurós csúcshoz képest már 48,6,

a szeptemberi 290 eurós szinthez képest pedig közel 40 százalékkal került lejjebb a gáz ára.

Az ábrájukról az is látszik azonban, hogy májusban még 100 euró alatt volt a tőzsdei ár.

A szakportál szerint több oka is van annak, hogy a gáz ára most lejtmenetbe került, például hogy idén Azerbajdzsánból több gáz érkezik, hogy jövőre Izrael is szállíthat az EU-ba, és Norvégia is kész az együttműködésre, valamint hogy a vártnál jobban halad az európai tárolók feltöltése, illetve a veszélyhelyzeti csomag javaslatai is közrejátszhattak.