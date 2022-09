Megkezdődtek a kivitelezési munkálatok a Park22 Üzleti Park területén

A tömegközlekedéssel is kiválóan elérhető üzleti park stratégiai elhelyezkedése kedvez a városi raktározásra specializálódott szolgáltatóknak. Vasút, buszmegálló és kiépült kerékpárút is gondoskodik a könnyű megközelítésről, valamint a Campona közvetlen szomszédsága garantálja az egyéb szolgálatatások egyszerű igénybevételét. A fejlesztők pozitívak a keresletet illetően, hiszen már a tervezés során is számos olyan szempontot figyelembe vettek, amely az aktuális piaci kihívásokra reagál, sőt ettől többre is gondoltak. Arra törekszenek, hogy az energetikai válság hatásaitól függetlenedve, minél nagyobb önállóságra tegyenek szert.

A jelenlegi igényeknek megfelelő kínálat számos bérlőjelöltet vonz, de továbbra is várják leendő ügyfeleiket: a mezzanin irodákkal rendelkező raktárak mellett különálló, A kategóriás irodaépületek is kialakításra kerülnek. Az első ütemben egy 7 671 m2-es csarnoképület és a hozzá kapcsolódó, 2 toronyból álló, 2 350 m2 területű irodaépület készül el. Mind a raktárterületek, mint pedig az irodák rugalmasan oszthatók, így a raktárterület tekintetében akár 720 m2-es bérlői igényt is ki tud elégíteni a fejlesztés első fázisa. A tervezett zöldfelületek és épületek egyensúlyának aránya kifejezetten előnyös, hiszen a 15 hektáros telken a 61.400 m2 építhető területhez 53.500 m2 park tartozik majd, mely szintén hozzájárul a modern, kényelmes munkakörülmények megteremtéséhez.

A fejlesztők kiemelt figyelmet fordítanak a zöld megoldásokra, például elektromos autótöltők, kerékpártárolók és biodiverz zöldterületek kerülnek kialakítására, madárházakkal és rovarszállókkal. A fényforrások túlnyomó többségét LED fényforrások alkotják, a kültéri világítást szürkületérzékelővel látják el, valamint intelligens fogyasztásmérőkkel szerelik fel az épületeket. Annak érdekében, hogy a fenntarthatóság ne csak egy üres frázis legyen már a kivitelezés során is ügyelnek arra, hogy kizárólag legálisan kitermelt és forgalmazott faanyagokat használjanak és megfelelő legyen a kivitelezési hulladék management, mivel ez a fejlesztő által megcélzott BREEAM „very good” mindősítés egyik alapja is. A park22 első ütemének átadása 2023. júniusában várható.

A két évtizedes tapasztalattal rendelkező White Star Real Estate cégcsoport közel 350.000 m2 sikeres fejlesztést valósított meg Magyarországon, melynek értéke közel 450 millió euró. Nevéhez olyan ingatlanfejlesztések fűződnek, mint az Infopark A, az Alkotás Point, az M1 Business Park, az Airport Business Park, vagy a Market Central Ferihegy bevásárlópark. Mindezek mellett a cég piacvezető az ingatlanpiaci szolgáltatások teljes spektrumán is, hiszen magas szintű vagyongazdálkodási- és ingatlankezelési, bérbeadási, kivitelezési-, energia menedzsment, valamint műszaki felügyeleti szolgáltatást is nyújt ügyfelei részére.

A White Star a közép-kelet európai régióban Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában is jelen van és az elmúlt húsz évben több mint 50 sikeres projektben 2,3 millió négyzetméternyi fejlesztést valósítottak meg. A jelenleg folyó régiós fejlesztések kiemelkedő projektje az Elektrownia Powisle (Varsó, Lengyelország), amelyben egy régi, oltalom alatt álló erőmű alakul át és bővül iroda-, kiskereskedelmi-és lakófunkciókat magába foglalva, új életre keltve a házat és ezáltal a környéket is. A cég eddigi 16 ipari fejlesztése közül a két legutolsó kiemelkedő a varsói Diamond Business Park és a prágai D1 Logistic Park.

Az Europa Capital kifejezetten az európai piacokra összpontosító ingatlan befektető. Mind saját tőkés, mind finanszírozott befektetésekkel foglalkozunk, amelyekben vagyonkezelési ismereteinket és tapasztalatainkat hasznosítjuk az értékmaximalizálás érdekében az összes ingatlanosztályban Európa-szerte.

1995-ös megalakulása óta az Europa Capital együttesen 13 ingatlanalapot hozott létre és 21 európai országban több mint 155 tranzakcióban vett részt összesen több mint 12,9 milliárd euró értékben.

Az Europa Capital arra összpontosít, hogy a befektetők globális közönsége számára meggyőző, kockázattal korrigált hozamot biztosítson, amelyet az ingatlanalapok irányítanak a value-add, a core/core plus és az adósságbefektetési stratégiák területén.

Az Europa Capital többségi tulajdonosa a Mitsubishi Estate Co. Ltd., a világ egyik legnagyobb ingatlancsoportja, amely a Management mellett stratégiai befektető is. Az Europa Capital Partners LLP-t és az Europa Capital LLP-t a Financial Conduct Authority engedélyezte és szabályozza.

