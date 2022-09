250 ezer útlevelet gyártat a magyar állam Törökországban

Megállapodásunk van Magyarországgal, idén mintegy 250 ezer magyar útlevél nyomtatására

– közölte néhány napja Süleyman Soylo török belügyminiszter egy új török útleveleket készítő üzemben Ankarában. A hvg.hu azt írja, habár a hírről egy török lap beszámolt, Magyarországon nem volt hivatalos bejelentés a 250 ezer útlevél gyártásának „kiszervezéséről”. A lapnak a külügy sem válaszolt, mi indokolja mindezt.

A hvg.hu iparági információi szerint egyébként az útlevelek gyártását jelenleg is folyamatosan és fennakadás nélkül, megfelelő kapacitással végzik Magyarországon.

Idén márciusban lépett életbe az az útlevélgyártásra vonatkozó szerződés, amelyet az állami Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) kötött a Pénzjegynyomda Zrt. és az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. alkotta konzorciummal, a maximálisan lehívható keretösszeg értékhatára 115 milliárd forint.

A lap szerint a gyártó konzorcium is csak a sajtóból tudta meg, hogy egy török cég is végzi azt a munkát, amire leszerződtek, és amit el is látnak.