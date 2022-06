Drágul a sör

Július elsejétől jövedéki adóemelés is sújtja a söripart, ami további áremelkedést fog okozni – kongatta meg a vészharangokat Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója a Portfolio podcastjában, de gyorsan hozzátette, hogy ez jó eséllyel így sem haladja majd meg élelmiszerek piacán tapasztalt átlagos drágulást.

A kormány által kivetett ágazati különadók értelmében a jövedéki adó mértéke 1620 forint/hektoliter/tényleges alkoholtartalomról 1800 forintra kúszik fel hamarosan, ami Kántor szerint bizonyosan megjelenik majd a bolti árakban is, ami nem is véletlen, hiszen az ipar ág egyéb nehézségekkel is küzd, alapanyagból és csomagolóanyagból is hiány van.

Ugyanakkor Kántor bizakodó a sörfogyasztás növekedésével kapcsolatban az első féléves adatok alapján, az éves fogyasztás várhatóan a drágulás ellenére is nagyobb lesz, mint a tavalyi, aminek az egyik hajtóereje a prémium és az alkoholmentes kategória lehetnek.