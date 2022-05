Fideszes lap írta meg, hogy Németh Szilárdot kitette a régi klubja, mert nem fizette a havi 5 ezer forintot

Vége a választási kampány alatti fegyelemnek, Csepelen megint előkerültek a Fidesz belső ellentétei.

A jelek szerint nemcsak az ellenzéki oldalon újulhatnak ki a közös választási szereplés után a politikusok régi ellentétei. A csepeli körzetben a Fidesz belső törésvonalait sem tudta elsimítani a több hónapos intenzív kampány.

Németh Szilárd országgyűlési képviselő viszonya már hosszabb ideje megromlott korábbi harcostársával, Borbély Lénárd XXI. kerületi fideszes polgármesterrel. Tavaly a 24.hu írta meg, hogy a két politikus, akik 2010 és 2014 között együtt vezették az önkormányzatot, gyakorlatilag szóba sem állnak egymással. Németh időközben a saját irányítása alatt egy igen jelentős méretű sportbirodalmat is kiépített a kerületben, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) megépítése után az általa létre hozott alapítvány lett a futballstadion és két dunai vízitelep tulajdonosa. Az egykori rezsibiztos a terjeszkedésből látványosan kizárta az önkormányzatot.

A választási időszak alatt a kormányoldal központosított kommunikációja nem engedte meg az ilyen ügyekkel kapcsolatos bárminemű kibeszélést, egy hónap múltán azonban – úgy tűnik – változott a helyzet.

Hétfőn a fideszes önkormányzat vezetéséhez közel álló helyi lap alapos összefoglalót tett közzé, amelyben azt taglalták, hogy Németh Szilárd hogyan tol ki rendszeresen saját régi csapatával, az önkormányzattal szoros kapcsolatot ápoló Csepeli Birkózó Clubbal.

A Csepel.info egy, a klub Facebook-oldalán megjelent posztot idézve azt pedzegette, hogy a Magyar Birkózók Szövetségének elnöki posztját is betöltő Németh és a szövetség vezetése merő rosszindulatból vehette el a klubtól az egyik országos verseny rendezési jogát, holott hónapokon keresztül az egyesület neve szerepelt a versenynaptárban egyedüli rendezőként. A cikk szerint idén azért nem lesz a csepeli strandon országos bajnoksági forduló, mert a hivatalos versenyrendben minden értesítés és indoklás nélkül lecserélték a klubot, és „egyszer csak egy másik egyesület jelent meg rendezőként”.

A standbirkózás a birkózás egyik új, felfutóban lévő szakága. Rövid múltja ellenére a sportág olyan népszerűvé vált, hogy hamarosan bekerülhet az ifjúsági, sőt, a nyári olimpiák programjába is. Néhány éve Magyarországon is rendeznek bajnokságot, tavaly például két állomás, Szentes és Siófok után a Lupa Beachen tartották a pénzdíjas versenysorozat döntőit. A kategóriák első helyezettjei 100 ezer forintos díjat vihettek haza.

Az idei bajnokság első fordulójának megrendezésére a kiírás után egyedül a csepeliek jelentkeztek. Mint a Facebook-oldalukon írták, a jelentkezést a szövetség látszólag el is fogadta, hónapokon át úgy tűnt, övék a verseny, ezért el is kezdték a szervezést. A bejegyzés szerint a magyarázat nélkül meghozott helyszínváltó döntés után a segítő szándékú csepeli lokálpatrióta vállalkozókkal és magánszemélyekkel is közölni kellett a rossz hírt, jóllehet a támogatásukkal emelt díjazású versenyt rendezhettek volna.

Az elmaradt strandbirkózás kapcsán a Csepel.info felidézte Németh Szilárdnak azon korábbi húzásait is, amelyek egyértelműen hátrányosan érintették a régi klubját. Ezekről egyébként lapunk egy évvel ezelőtti cikkében is lehetett olvasni.

Németh, akit 2015-ben kormánypárti politikusként kifejezetten azért választottak meg klubelnöknek, hogy pénzt szerezzen, 400 millió forintos támogatást kapott a CSBC helyzetének rendezésére, majd újabb kétmilliárd forintot arra, hogy megépítsék a csepeli birkózók új otthonát. Ez lett végül a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA).

A KIMBA földszinti helyiségei kifejezetten a csepeli birkózóknak épültek. Az épületen egy ideig a CSBC címere is kint volt.

A Németh Szilárd befolyása alatt működő akadémia azonban olyan magas bérleti díjat kért a csepeli klubtól, amit nem tudtak fizetni. A birkózószövetség elnöke végül a CSBC címerét is leszedette az épületről, a klubnak pedig a csepeli önkormányzat biztosított edzőtermet.

Az ellentétek elmélyülését mutatja, hogy a fideszes lap egy olyan mondatot is Németh szájába adott, amely – ha valóban elhangzott – meglehetősen egyértelművé tette a politikus álláspontját a birkózóakadémiával kapcsolatban: „Ezt a pénzt én szereztem, én építettem, ez az enyém!”

A lap mindehhez azt is hozzátette, hogy Németh, aki mindvégig tagja maradt a klubnak, nem fizette a tagsági díjat. A csepeli birkózók végül kitették soraikból az egykori klubelnököt.

Märtz József, a CSBC vezetője a 24.hu megkeresésére megerősítette az értesülést. Azt mondta, az elmaradt havi 5 ezer forint befizetése miatt több csatornán is küldtek fizetési felszólítást az országgyűlési képviselőnek, ám miután nem jött reakció, néhány hónapja megszüntették a klubtagsági viszonyát.

Szerdán levélben kerestük a Németh Szilárd által vezetett szövetséget, hogy szerintük miért kerülhetett ki a csepeli csapat hirtelen a versenynaptárból, válasz azonban egyelőre nem érkezett.