Szentkirályi Alexandra belengette a nyári nyugdíjemelés mértékét

Az év eleji 5 százalékos növekedést nyáron egy újabb, 2-3 százalékos nyugdíjemelés követheti, közölte Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hétfőn délután.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy lesz még idén nyugdíjemelés. A kormány néhány hete azt közölte, az inflációkövető nyugdíjemelést ebben az évben is garantálják. Ha a vártnál jobban emelkedik az infláció, akkor év közben, júniusban is nyugdíjemelést biztosítanak.

Év elején ugyan emelt a kormány 5 százalékot a nyugdíjon, de az élelmiszereket is sújtó infláció ezt már rég elvitte. Ezért is volt szinte biztosra vehető a nyári újabb emelés, de Szentkirályi Alexandra most körvonalazta, hogy mekkora mértékű lehet az.

A Magyar Nemzeti Bank márciusi előrejelzése szerint egyébként 2022-re 7,5–9,8 százalékos átlagos infláció várható.

Bár Szentkirályi Alexandra azzal érvelt, nem hagyják, hogy a magyar emberek, nyugdíjasok fizessék meg a háború árát, a fegyveres konfliktus csak tovább szította a tüzet, az infláció már az év első két hónapjában is magas volt.