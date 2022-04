Fontos döntést kell meghozniuk azoknak, akik mostanában mennének nyugdíjba

Mostanában nem kérdés az, hogy ha valaki a nyugdíjazását kéri, akkor december 31-gyel, vagy január 1-gyel kérje-e a nyugdíja megállapítását, ha jobban akar járni – az ütemesen emelkedő fizetések miatt minél később kéri, annál több lehet az ellátása. A nyugdíj kiszámításánál alapul vett 2022-ben alkalmazandó valorizációs szorzók például 8,7 százalékkal magasabbak, mint a 2021-es szorzók voltak, emiatt az idei nyugdíjmegállapítási kezdőnap célszerűbbnek látszik. A 2021. év végén megállapított nyugdíjak összegét viszont nem csak a 2022. januári 5 százalékos emelés, hanem a magas infláció miatt a júniusban és novemberben is várható két rendkívüli korrekciós emelés is növelheti, ezért a nyugdíjemelés az év során összesen akár 10 százalékos is lehet.

Kapcsolódó Lehet még a nyáron nyugdíjemelés Hiába volt idén emelés, ha elvitte az élelmiszerárak robbanása.

Mint Farkas András nyugdíjszakértő cikkében kifejtette, nyugdíjmegállapítás szempontjából most rendkívüli év van, a két évközi nyugdíjemelés mellett ott a 13. havi nyugdíj, és nem kizárt, hogy lesz prémium is – ezekből pedig nem részesülhet még, aki az idei nyugdíjmegállapítást kéri. Ezért a nyugdíjszakértő szerint fennáll most annak valószínűsége, hogy a 2021. december 31-i megállapítási kezdőnappal jobban járhat az érintett friss nyugdíjas, mint ha 2022. január 1-jétől igényelné a nyugdíját.

Hogy mégis ki melyik nyugdíjmegállapítási időponttal járhat jobban, annak eldöntéséhez segítség, hogy a nyugdíjmegállapító hatóság (Budapesten a VIII. Kerületi Hivatal, vidéken a kijelölt járási hivatalok) az érintett kérésére kiszámítja, mekkora lenne a nyugdíja összege 2021. december 31-i, illetve 2022. január 1-jei megállapítási kezdőnappal, továbbá a januári 5 százalékos nyugdíjemeléssel meg is emelik a 2021. december 31-én megállapított nyugdíj összegét és közlik a 13. havi nyugdíj összegét is. Ezen adatok birtokában kell az érintett nyugdíjigénylőknek rövid határidőn belül dönteniük, hogy melyik megállapítási kezdőnapot választják.

Ha elnézik a határidőt, semmi gond: a nyugdíjmegállapító határozat véglegessé válásától 15 nap áll a rendelkezésükre, hogy lemondjanak a megállapított nyugdíjukról, majd ezt követően új nyugdíjigénylést adjanak be. A nyugdíj hat hónapra visszamenőlegesen igényelhető, vagyis még van idő a helyzet átgondolására a szakértő szerint.

A döntést számos személyes tényező is befolyásolhatja, ezeket is érdemes mérlegelni.