Így ne váljunk mamahotellé – korán érdemes elkezdeni a pénzügyi nevelést (X)

Ha még kicsi a gyermekünk, furcsa lehet azon gondolkodni, hogy vajon el tudja-e majd kezdeni az önálló életét fiatal felnőttként. Pedig az önállósodás pénzügyi és szellemi alapjait kisgyermekkorban kell lefektetni – mutatjuk, hogyan!

Ma már nem számít furcsának, ha egy huszonéves fiatal még a szüleinél él. A mamahotel kifejezés alapvetően nem hazai eredetű: azokat a fiatalokat jelöli, aki már nem tanulnak, de még nem helyezkedtek el a munka világában sem, hanem a szülői ház kényelmét élvezik.

Az eredetileg gúnyos kifejezés ugyanakkor mára egy valós társadalmi problémát takar: az elszakadás pszichés nehézsége mellett erősen jelen vannak a gazdasági tényezők is. A fiatalok ugyanis számos esetben a magas lakhatási költségek miatt nem tudnak elköltözni, rendszeres bevételük mellett sem. A probléma tehát meglehetősen árnyalt, cikkünkben bemutatjuk az okokat, és a megoldási lehetőségeket is.

Nagyon magas a szülői házban élő fiatalok száma

A KSH 2019-es adatai szerint hazánkban a fiatal felnőttek több mint fele a mamahotel lakója volt: a 18–34 évesek 62%-a élt együtt a szüleivel. 2005-ben ez az arány még 12%-al volt kevesebb. A külön lakásba költöző fiatalok átlagéletkora 2020-ban 27,4 év volt.

Az okok többtényezősek: vannak, akiket a kényelem szempontja vezérel, mások egy párkapcsolat megszakadása után költöznek vissza, akár gyerekestül a szülői házba. Illetve többen élnek háromgenerációs családban.

Az utóbbi években azonban megjelent egy új faktor is: a kényszer. Egyre későbbre tolódik ki ugyanis az az életkor, amikor egy fiatal képes fedezni a saját kiadásait, nem is beszélve az első lakás megszerzéséről.

Hiányzik a felelős pénzügyi szemlélet

Persze emögött is összetett okok állnak, hiszen egy jó munkahelyhez ma már diploma, nyelvvizsga szükséges, amelynek megszerzéséhez hosszú évekre – és nem kevés pénzre – van szükség. Nem elhanyagolható tényező a pénzügyi műveltség hiánya sem: a tudatos pénzkezelés, az előre tervezés, a felelősségteljes gazdasági döntésekre való képességek kialakulatlansága.

Az oktatási rendszerből pedig hiányzik az “életre nevelésnek” ez a létfontosságú, tulajdonképpen mindenre kiható területe. És hiányzott már a szülők idejében is, így sokszor maguk a szülők sem rendelkeznek a megfelelő pénzügyi tudatossággal.

Pénzügyi műveltség – már pici korban

Márpedig, ahogy a mondás tartja, nem halat kell adni a gyermeknek, hanem meg kell tanítani halászni. Szerencsére különösebb erőfeszítés nélkül kialakíthatjuk – az egész életét meghatározó – felelős gazdálkodás képességét gyermekünkben.

A tudatos pénzügyi gondolkodás elsajátítása nem ördöngösség, főként úgy, hogy remek útmutatások és gyakorlatok is rendelkezésünkre állnak. Ezekből megismerhetjük a legfontosabb szülői lépéseket, vagy épp azokat a játékos módszereket, telefonos alkalmazásokat, amelyeknek a segítségével könnyedén elérhetjük, hogy gyermekünk felelősen gondolkodó emberként, pénzügyi előrelátással és tervezéssel kezdje majd meg önálló életét.

A hétköznapi, apró leckék épülnek be igazán

Az alapokat pedig szülői felelősségünk megismertetni gyermekünkkel. Nem csupán azért, mert az iskolában nem foglalkoznak mélyrehatóan a témával: számos olyan dolog van, amelyet nem is tudna átvállalni az oktatási rendszer.

Ilyen például a szülői példamutatás: ha a gyermekünk azt látja, hogy háztartási könyvelést vezetünk, célzottan vásárolunk, pénzügyi és nem érzelmi döntéseket hozunk, akkor ez a minta lesz számára irányadó. Épp ilyen fontos az is, hogy szülőként is hasonló következetességgel cselekedjünk, felvállaljuk a nemet mondást, és az esetleges hisztit is.

Hosszú távon kell gondolkodnunk, és ami az adott pillanatban épp negatívan hat gyermekünk érzelemvilágára, az a fejlődését szolgálja, és a jövőjét alapozza meg. Ezeket az apró, napról napra előforduló, épp ezért jóval hathatósabb beépülést szolgáló “tananyagokat” az iskola nem tudja a szülő helyett átadni.

Halat is adni, halászni is tanítani

Természetesen az okítás, nevelés mellett kézzelfogható segítséget is fontos nyújtanunk ahhoz, hogy hozzájáruljunk gyermekünk önálló életének megkezdéséhez. Ha már a kezdetektől gyűjtögetünk akár a felsőfokú tanulmányok finanszírozására, akár lakáscélra, akkor a havi költségvetésünket nem megterhelő összegekkel is lehetővé válik egy komoly anyagi háttér megteremtése.

Egész más úgy elkezdeni az életet, hogy egy jó diploma van a fiatal felnőtt kezében, vagy a szülők önerőt tudnak biztosítani az első lakáshoz, kezdőtőkét egy vállalkozás elindításához.

Ezzel a kettős törődéssel – a felelős pénzügyi szemlélet és egy anyagi háttér megteremtésével – megteremtjük az esélyt az önálló élet elkezdésére, és elkerülhetjük azt is, hogy otthonunk mamahotellé váljon.

Ezt a legfontosabb megelőzni: fájdalmas együttélés

A szülői házban elhúzódó években nem az a legrosszabb, hogy a fiatal felnőtt továbbra is gyermekként van kezelve, habem a kényszerhelyzet, ami mindenkinek egyaránt fájó. A megkérdezett mamahoteles fiatalok 70%-át zavarta saját függetlenségük hiánya, amelyet bármennyire szerettek volna, mégsem tudtak megteremteni.

Szülőként pedig szintén fájdalmas azt látni, hogy gyermekünk nem halad előre, vágyaival ellentétben nem képes önállóan finanszírozni lakhatását, és a felnőtt élet nehézségeit és szépségeit nem tapasztalja meg.

Minél kisebb a gyermek, annál könnyebb a dolgunk

Mindezt elkerülni csak egy módon tudjuk: ha már óvodás, iskolás korban elkezdjük kialakítani azt a szemléletet, amelynek birtokában gyermekünk képessé válik a felelős pénzügyi döntésekre, az előrelátó tervezésre.

Persze hiába tud valaki helyesen gazdálkodni, ha nincs miből. Ahhoz, hogy gyermekünk valóban a saját lábára tudjon állni, amikor ennek eljön az ideje, nekünk magunknak is felelősen kell intézni a pénzügyeinket. Előre gondolnunk kell a majdani felsőfokú tanulmányok, nyelvvizsgák, netán külföldi tanulmányutak finanszírozására, az életkezdéshez nyújtott pénzügyi segítségre.

Minél korábban kezdünk el ezekre a célokra félretenni, annál kisebb havi összegekre lesz szükség, hogy megteremtsük az anyagi feltételeket. Ha még kicsi a gyerek, a legjobb időben vagyunk, mind a felelősségteljes pénzügyi szemlélet, mind a jövője építéséhez szükséges anyagi háttér kialakítása szempontjából.