Paks II: elindulhat a gödörásás

Eddig nagyon döcögve haladt a Paks II projekt, az engedélyezések is elhúzódtak, és április végén lemondott az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. Szeptember végén aztán új vezetőt kapott az OAH, Kádár Andreát nevezte ki a kormányfő.

A gödörásással kapcsolatos engedély iránti kérelmet a Paks II Zrt. kicsivel előbb, augusztus elején nyújtotta be, hiánypótlásra szólította fel az OAH a Paks II Zrt.-t, az új OAH-főigazgató hivatalba lépése utáni napon meg is érkezett a hiánypótlás.

Aztán még ugyanazon napon az új főigazgató egy másik témában, az új blokkok létesítésével kapcsolatos engedélykérelemnél rendelt el hiánypótlást. Eddig volt tudott a történet.

De az csak most derült ki, hogy pár napra rá, október 8-án meg is adta az engedélyt a gödör talajvízszintig való kiásására az OAH – vette észre a Portfolio.hu a hivatal oldalára feltöltött dokumentumban.

A Duna partján 5,5 méterig történő gödör kiásását jelenti a talajvízszintig történő ásás.

A gödör közel 1000 méter hosszú és 420 méter széles lesz.

A gödör déli széle a Paksi Atomerőmű meglévő 4. blokkjától körülbelül 120 méter távolságra lesz

Így tehát amellett is elindulhat a gödörásás, igaz nem a teljes mélységig, hogy közben az új blokkok létesítésével kapcsolatban még zajlik a hiánypótlási eljárás – írja a portál. „A jelek szerint az ezzel járó további időcsúszást kerüli el az OAH engedélye alapján a beruházó azzal, hogy megkapta a gödörásási engedélyt. Mivel az egyik becsatolt szakhatósági anyag alapján a gödör teljes, 22 méter mélységig terjedő kiásása körülbelül 6 évet vesz majd igénybe, így most az OAH engedélye alapján a Paks II. Zrt-nek, mint beruházónak nem kell megvárnia a gödör részleges kiásásával a létesítési engedélykérelembeli hiánypótlás benyújtását és annak elbírálását, hanem már most nekikezdhet a földmunkáknak, pontosabban azok előkészítésének.”