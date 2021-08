GVH-elnök: Komoly zavarok, vadnyugati állapotok az építőanyag-piacon

A GVH-hoz beérkezett panaszok azt sejtetik, hogy komoly zavarok vannak az építőanyag-piacon, és nem csak a kartellezés jelent veszélyt – mondta a Növekedés.hu-nak Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke. Kérdésre azt is elárulta, mitől vadnyugati a helyzet a piacon, például mert nem átláthatók, folyton változnak az árak, naponta, akár felnaponta is, az eladók szinte zsaroló pozícióban vannak és nem működik a panaszkezelés. És míg egy normálisan működő piacgazdaságban a kereskedőknek kellene versenyezniük a vevőkért, ez most fordítva van.

Az árakkal kapcsolatban megemlítette, a pandémiás helyzet megtépázta az értékláncokat, vannak olyan termékek, amelyek árait globális jelenségek hatása növeli. De azt is mellétette, hogy Magyarországon és Romániában az elmúlt öt évben jobban nőttek az építőanyagárak, mint máshol Európában.

A beérkezett panaszok alapján vizsgálják a kartellgyanús eseteket. De szerinte akkor is működhet rosszul a piac, ha nincs kartellezés,viszont nem jó a struktúrája. Arra célzott, hogy ahol például két-három nagy szereplő alakítja a folyamatokat, ott a kisebb vállalkozások értelemszerűen nem tudnak érvényesülni, kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. A torz piac visszavezethető szerinte a privatizációra, a külföldi tulajdonosok állami kistafírozására. Kívánatosabbnak tartaná, ha több magyar alapanyaggyártó lenne.

Úgy véli, arra nem lehet számítani, hogy a piac egyhamar korrigálja magát és gyorsan csökkennek az építőanyagárak. Ezért is tartja indokoltak a beavatkozásokat.