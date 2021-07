Árrobbanást okoz, hogy megfizethetetlenül drága lett a tengeri áruszállítás

Most a Magyar Posta nevében érkeznek a csomagos csalások

Extrém módon emelkedik a tengeri szállítmányozás díja. Ha egy konténer elszállítása 2020. nyarán 3000 dollárba került, azért most 20 ezer dollár is kellhet fizetni. A fuvardíj-emelkedés először az alacsony hozzáadott értékű árukra gyakorolt kedvezőtlen hatást, amelyeknél kicsi az árrés (pl.: hűtőgépek). Manapság azonban már erősen kihat a jelentős hozzáadott értékű áruk szállítására is.

Ez az extrém növekedés az úgynevezett „bullwhip-effect-tel”, azaz ostorcsapás-hatással magyarázható. Az angol kifejezés a végső fogyasztótól távolodva, az erőteljesen változó kereslet által az ellátási láncra gyakorolt növekvő nyomásra utal – magyarázta Henrik Gergely az iBanFirst számlamenedzsere. Jelen esetben a vállalatok csökkentették a megrendeléseiket a pandémia alatt, a beszállítókra pedig ez hatványozottabban volt érvényes. A helyzetet még súlyosbították a kikötőkben kialakult, korábban nem tapasztalt torlódások, illetve az olyan akut közlekedési problémák, mint a 2021. március végén történt eset, amikor a Szuezi-csatorna bedugult és sok konténer nem tudott eljutni a rendeltetési helyére.

Enyhe a Brexit-hatás

Részlegesen fennakadás tapasztalható az ellátási láncban 2021 január óta, azaz a Brexit óta, ez a megállapítás azonban kizárólag nagyon speciális áruk esetében igaz, például az autóvilágításhoz szükséges alkatrészeknél. Az új vámszabályok és jogszabályok miatt előfordul, hogy néhány nap helyett három hetet kell várni egy Egyesült Királyságból érkező árura. Ugyanakkor csak helyi szinten lehet tapasztalni ezeket a problémákat és a bullwhip-hatáshoz képest igen elenyésző negatív hatást gyakorolnak az ellátási láncra.

Megfizethetetlenül drága lett

A szakértők egyetértenek abban, hogy még korántsem értek véget a világ ellátási láncaival kapcsolatos feszültségek. Az sem zárható ki, hogy a pandémia a jövőben további fennakadásokat okoz. Egy hónapja, 2021 júniusában Kína például úgy döntött, hogy a Covid-megbetegedések miatt ideiglenesen bezárja a világ harmadik legnagyobb konténertermináljaként számon tartott sencseni bázist, ez pedig több hetes késéshez vezetett a szállítmányozásban, így tovább emelkedtek az Európába és az Amerikai Egyesült Államokba irányuló szállítás költségei. Ez azt jelenti, hogy a tengeri áruszállítás megfizethetetlenül magas díja az elkövetkezendő hónapokban is komoly nehézséget jelent a vállalatoknak.Az árrobbanás az inflációs nyomásra is kedvezőtlenül hat, amely szintén komoly terheket ró a vállalatokra a gazdasági újranyitás szakaszában. Így 2021 év vége, vagy inkább 2022. első negyedéve előtt biztosan nem kerül vissza a normál kerékvágásba a nemzetközi kereskedelem – tette hozzá Henrik Gergely.

Kiemelt kép: A dél-tajvani Kaosziung kikötőjébe érkezik a világ legnagyobb konténerszállító hajója, a panamai zászló alatt hajózó HMM (Hyundai Merchant Marine) Gdansk 23 964 konténerrel a fedélzetén 2020. július 9-én.