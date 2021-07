Új olajterminál megnyitásával cselezne ki mindenkit Irán

Új olajterminált nyitott a közel-keleti nagyhatalom az Ománi-öbölben Dzsászk kikötőváros közelében – jelentette be Haszan Róháni, leköszönő iráni elnök. Az olajterminál megnyitása azért különösen jelentős esemény, mert így Irán meg tudja kerülni a Hormuzi-szoroson át vezető hajózási útvonalat, amely évtizedek óta feszültségzónája a térségnek.

Az iráni hatalom hosszú ideje törekszik arra, hogy erősebb ellenőrzés alatt tartsa a Perzsa-öböl hajózási útvonalait. Az ország tulajdonképpen bármikor le is zárhatta volna a Hormuzi-szorost, valóra váltva ezzel a nyugati nagyhatalmak egyik rémálmát.

A világ aktív olajkészletének ugyanis harminc százaléka halad át ezen a tengeri útvonalon.

A leköszönő iráni elnök csütörtöki televíziós beszédében az olajterminál megnyitásáról azt mondta: ez stratégiai lépés Irán számára, amely biztosítani fogja az ország olajexportjának zavartalanságát.

Ma elindul az első száztonnás olajszállítmány, amelyet már a Hormuzi-szoroson kívül rakodtunk fel. Ez jól mutatja az amerikai szankciók kudarcát

– fogalmazott Róháni, aki szerint Irán napi egymillió hordó olaj exportját tűzte ki célul az új létesítményből. A terminál jelen állapotában napi 350 ezer hordó exportját teszi lehetővé.

Róháni kétmilliárd dollárra taksálta a beruházás értékét, amely az iráni média szerint körülbelül két éve zajlik. Az új terminál az elhelyezkedése miatt, több napos hajózási időt is megspórol a nyílt tenger felé tartó tartályhajóknak.

Az AlJazeera azt írja, Irán az utóbbi években gyakran fenyegetőzött azzal, hogy lezárja a szorost, ha nyersolajexportját leállítani kényszerül Egyesült Államok által kivetett gazdasági szankciók miatt. Ezeket a szankciókat Washington három évvel ezelőtt vezette be újra, miután Donald Trump korábbi amerikai elnök egyoldalúan felrúgta az Irán és más világhatalmak között 2015-ben aláírt nukleáris egyezményt, amely Iráni Atomalku néven vált ismertté. Ahogy a lap írja, a jelenleg is érvényben lévő szankciók miatt Irán kényszerűen visszafogta kőolajszállítmányait, hiszen azt csak azoknak az ügyfeleknek tudja értékesíteni, akik a szigorú szankciók ellenére is mernek vásárolni tőlük.

Washington korábbanazzal vádolta Teheránt, hogy megpróbálja kijátszani a szankciókat azáltal, hogy kőolajat exportált olyan országokba, mint Kína, Venezuela és Szíria. Az USA emellett többször jelentette állítólagosan iráni kőolajat szállító tartályhajók lefoglalását.

Az iráni állami hírügynökség szerdán azt írta, az terminál és a hozzá tartozó mintegy ezer kilométer hosszú szintén új kőolajvezeték abban segít Teheránnak, hogy

visszaszerezze az iráni olajpiacot a rivális országoktól.

Az iráni vezetés és Joe Biden amerikai elnök adminisztrációja április eleje óta folytat tárgyalásokat Bécsben az Iráni Atomalku helyreállítása érdekében. A tárgyalás célja, hogy az iráni atomprogram fékezése mellett feloldják az országon évek óta sújtó nemzetközi gazdasági szankciókat, amelyek nemcsak hiperinflációt, de áruellátási zavarokat és emiatt erőszakba forduló, sokszor halálos kimenetelű tüntetéseket is hoztak Irán számára.