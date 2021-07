Többszörösen megéri környezetbarát otthonban gondolkodni (x)

A tetőnkön saját napelem termeli az áramot, melyből akár az elektromos autónk töltését is fedezhetjük, a garázsunkban lévő otthontöltőnk segítségével; távolról is programozható, energiahatékony hűtés-fűtés. Ezek a zöld és innovatív megoldások már nem egy elképzelt jövőben megvalósuló, hanem az E.ON Hungária Csoport termékein keresztül számunkra is elérhető lehetőségek. A zöld otthonok kialakítása azzal a jóleső érzéssel jár, hogy teszünk a Föld jövőjéért, és még megtérülő beruházás is lehet.

A napelemek telepítése az egyik legnépszerűbb zöld fejlesztés, köszönhetően annak, hogy egy 25-30 négyzetméter, árnyékmentes tetőfelületre elhelyezett rendszer nagyjából képes fedezni egy átlagos magyar háztartás egész éves villamosenergia-fogyasztását. A beruházás 7-10 év alatt megtérül, és még évtizedekig szolgálja a családot. Ráadásul az otthonfelújítási támogatást napelemek vásárlására is lehet fordítani, vagyis a költségek akár 50 százalékát is fedezheti az állam.

A jövő zöld közlekedési formája az e-autózás és a piaci trendek alapján 2021 végéig már 20 ezer elektromos autó közlekedhet a magyar utakon, köszönhetően annak is, hogy most az állami támogatás segítségével már akár 4 millió forint körüli összegért is lehet tisztán elektromos-autót vásárolni. A nyilvános töltőhálózat fejlesztése mellett egyre nagyobb szükség lesz az otthoni töltésre is, ehhez nyújt biztonságos és kényelmes megoldást az E.ON új otthontöltési szolgáltatása, amely a garázsba vagy saját használatú, fizikailag elzárt parkolóhelyre telepíthető. Az otthoni töltőkészülékek mellett ráadásul nyilvános töltési kedvezmény is igénybe vehető, de járhat hozzá távoli hibaelhárítás is, illetve tovább csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat azzal, ha e-autónk töltését az E.ON Zöld Jövő származási garanciával, megújuló forrásból származó energiával fedezzük. A töltést akár otthonról, akár a nyilvános töltőkön korszerű, modern, ügyfélbarát mobilalkalmazáson keresztül intézhetik az E.ON ügyfelei.

Ha felújításban gondolkodunk, érdemes figyelmet szentelni a fűtés és hűtés korszerűsítésére is. A jövőbe mutató okosklímák új generációja programozás nélkül, bármikor reagál az aktuális külső hőmérsékletre, így nem kell az előre beállított programra bízni a működést, hiszen ha hűvösebb az idő a vártnál, akkor a klíma vagy nem is kapcsol be, vagy egy alkalmazással vezérelhető. Az otthonfelújítási támogatást okosklíma vásárlására is lehet fordítani, a készülékekhez saját karbantartási csomagot is lehet választani az E.ON-nál.

Bármelyik környezetbarát korszerűsítés mellett döntünk, az E.ON teljes körű ügyintézést, engedélyeztetést és beszerelést vállal. Aki zöld megoldásokkal szeretné komfortérzetét és otthona értékét növelni, forduljon bizalommal az E.ON szakembereihez!

Az E.ON Hungária Csoport elkötelezett a fenntartható jövő megteremtése és biztosítása iránt, ezért amellett, hogy előremutató, zöld megoldásokat kínál ügyfeleinek, nemzetközi szinten vállalta, hogy 2030-ra minden tagvállalata felére csökkenti a károsanyag-kibocsátását, 2050-re pedig teljesen karbonsemleges lesz.