Munkahelyi oltás: az Audi már elkezdte, a Waberer’s kínait ad, a Suzukinál előbb tesztelnek

A napokban több nagyobb cég jelentette be, hogy céges oltópontot alakít ki, ahol a dolgozóik hozzájuthatnak a koronavírus elleni oltáshoz. Olyan nagy cégek adtak ki közleményt, mint a Tungsram, a Mercedes, a Suzuki, a Richter vagy a Mol, de ezeken kívül is tudunk vállalatokról, ahol hamarosan elérhető lesz az oltás. Megkérdeztük, hogyan szervezik az oltást a munkahelyeken, észlelhető-e esetleg nyomásgyakorlás az oltással kapcsolatban.

A Suzuki oltás előtt antigén gyorstesztet ígér

A Magyar Suzuki már korábban jelezte a kormányzati szerveknek, hogy amennyiben erre lehetőség nyílik, szívesen bekapcsolódnak oltópontként a járvány elleni küzdelembe, és a területileg illetékes kormányhivatal visszajelzése után éltek a lehetőséggel – válaszolták kérdésünkre.

Április 30-án pénteken, valamint május 1-én szombaton lesz lehetőség náluk az oltásra, utána igény szerint szombatonként. A céges jelentkezés előtt a munkatársaknak regisztrálniuk kell a vakcinainfo.gov.hu-n. Oltás előtt antigén gyorstesztet végeznek, és orvosi konzultációt biztosítanak.

Az online igényfelmérést, regisztrációt és az oltást a céggel kapcsolatban álló magánegészségügyi szolgáltató végzi, de a helyszíni koordinációban a HR-osztály is közreműködik. Az egészségügyi szolgáltató a jelentkezők létszámától függően biztosít oltóorvost és adminisztratív személyzetet. Az oltópont felállításával kapcsolatos költségeket a Magyar Suzuki viseli.

Hogy melyik oltás lesz elérhető náluk, nem nevesítették, álláspontjuk az, hogy mindegyik elérhető vakcina védelmet nyújt.

Javasolják a kollegáknak, hogy regisztráljanak, de az oltást egyéni döntésnek, a szabadság részének tekintik.

Nincs céges nyomásgyakorlás

A 24.hu által megkérdezett szakszervezeti vezetők mind úgy nyilatkoztak, hogy oltási pressziót nem tapasztaltak eddig a cégek részéről. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, László Zoltán szerint egyelőre mindenhol az dominál, hogy a cégek hozzá szeretnék segíteni az oltáshoz azokat a kollégákat, akiknek ez eddig nem sikerült, de regisztráltak.

Hozzátette, a szakszervezet azért figyeli, lesznek-e presszióra utaló jelek. Azt kizárnák, hogy a munkaviszonyt a beoltottsághoz kötnék a munkáltatók, mert ez jogszabályellenes lenne, és nem is bővelkednek a dolgozókban. De mivel más módon kellemetlenkedhet a munkáltató, például bónuszmegvonással, a jobb munkaterületek, műszakok kiosztásával, szabadságkiosztással, ezért résen lesznek. Remélik azonban, hogy negatív diszkriminációt nem tapasztalnak majd.

Nyilván a munkáltatóknak is érdeke, hogy ne betegedjenek meg a dolgozók, ne alakuljanak ki munkahelyi koronavírus-gócpontok. A dolgozók egy része szintén igényt tartana arra, hogy mihamarabb megkapja az oltást. A Vasasnál is érzékelték azonban a fizikai állománynál a félelemből és bizonytalanságból eredő oltásellenességet, amiről a G7 írt, de László Zoltán szerint ez egyre kevésbé jellemző. Viszont visszavethette az oltási kedvet, hogy a munkáltatók erőteljesen sulykolták, minden óvintézkedést megtettek, így mindenki biztonságban van.

Lehet, hogy a kormány fogja oltásfelajánlással keresni a cégeket

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) alelnöke Székely Tamás emlékeztetett, több olyan ágazat fordult a kormányzathoz (például kereskedelem, vendéglátás, takarítás) a dolgozók soron kívüli beoltásáért, amelyek végül nem kaptak zöld utat. A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon szakmában Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnökeként úgy tudja, a vegyipari dolgozók nem kértek elsőbbséget. A munkaidő-kiesést hektikusnak jellemezte, jelezve, hogy például Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és Budapesten nagyon nehéz most a munkaerőt beosztani, mert magas a covid-fertőzésből adódó hiányzás. Emiatt is tapasztalják, hogy a dolgozók egy része szeretné minél hamarabb megkapni az oltást. Nyomásgyakorlást ő sem tapasztalt.

Mivel az utóbbi napokban jelentősen lecsökkent az oltási intenzitás, úgy véli, már inkább a kormányzat keresheti meg a stratégiai partnereket azzal, hogy felkínálják a céges oltás lehetőségét. Az operatív törzs és a megyei kormányhivatalok nem válaszoltak a céges oltópontok szervezésével kapcsolatos kérdéseinkre.

Az Audi szerdán közölte, hogy megkezdődött náluk az oltás, az előzetes felmérés alapján több mint 3500-an regisztráltak rá. Az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) elnökhelyettese, Csalogány György lapunknak hangsúlyozta, az oltás felvétele önkéntes, a szakszervezet nyomásgyakorlást nem tapasztalt.

A Waberer’snél nem lesz könnyű megszervezni

A Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (TESZ) elnöke, Székely Sándor elmondta, mivel a külföldet járó kamionsofőrök magasabb kockázati csoportba tartoznak, a szakszervezet szorgalmazta, a Waberer’s pedig hónapokkal ezelőtt kérte a kormányhivatalnál és az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál (ITM), hogy oltópont lehessen telephelyükön. Úgy tűnik, erre lesz lehetőség, amihez előzetesen fel kell mérni az oltási igényeket.

Az igényfelmérés nem könnyű náluk, mert a sofőrök folyton úton vannak, és gyakran nem tudni, mikorra érnek vissza. A szakszervezet információi szerint éppen ezért lenne igény a sofőrök részéről a céges oltásra, mert ha regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu-n, és felkínálnak nekik egy időpontot, amiatt nem tudnak hazajönni, így mindig hátrébb sorolódnak. A sofőröknek megoldás lenne, hogy amikor éppen itthon vannak, akkor legyen oltás.

Úgy tudja, a kínai oltást tudják majd a céges oltóponton felkínálni. Hétezer dolgozó van a cégnél, közülük mintegy négyezer a gépjárművezető. A szervezést, felmérést egy hete kezdték el. A szakszervezet és a cég is arra ösztönzi a dolgozókat, hogy oltassák be magukat. Sokan hajlanak is erre, mert abban bíznak, hogy idővel megszabadulhatnak a gyakori teszteléstől. Az elnök elmondása szerint előfordult, hogy egy-egy Angliába járó sofőrnek havi harminc alkalommal kellett elviselnie a kellemetlen műveletet.

Az irodai dolgozók 30-40 százaléka még home office-ban dolgozik náluk, de mivel a távmunka nem ideális a fuvarozásban, lassan mindenkinek be kell majd járnia. Úgy véli, később problémás lehet, ha a sofőrökkel érintkező irodai dolgozó nincs oltva, de szankcióról nem hallott, csak felmérik, ki volt covidos, illetve ki oltott. A szakszervezet kezdeményezte a cégvezetésnél, hogy legyen az oltás mellé valamilyen ösztönző, akár plusz szabadnap, mint például az Ersténél, vagy a Telenornál, és úgy vélik, erre lesz fogadókészség.

Az állam a saját dolgozóinak is felajánlhatná a céges oltást

Egyelőre a kormány stratégiai partnereiről, az oltást kezdeményező multinacionális cégekről tudni, hogy megnyílik nekik a lehetőség a munkahelyi oltásra. Komjáthi Imre, az MSZP elnökhelyettese hiányolja, hogy máshol miért nem lesznek oltópontok, például a szociális alapellátásban, az állami vállalatoknál, vagy a kereskedelemben.

Az állami cégek közül mi is kerestük a Magyar Postát, a MÁV-ot, és a Volánt, de választ nem kaptunk. A BKV-nál az oltási igényeket felmérték, ezzel is segítve, hogy munkatársaik mielőbb megkapják a vakcinát, és kampány keretében hívták fel a figyelmet arra, hogy fontos az oltás, valamint biztosítják, hogy a dolgozók elmehessenek, ha időpontot kaptak. Az általános oltási terv alapján beoltott munkavállalóik mellett a BKV-nak biztosított lehetőséggel élve több mint 700 dolgozójuk kaphatott soron kívüli oltást.