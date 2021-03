17,5 milliárdért épül az Országos Széchényi Könyvtár raktára, Mészáros Lőrinc gyerekei a befutók

Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége, a Fejér B.Á.L. Zrt. nyerte el a West Hungária Bau Kft.-vel konzorciumban az Országos Széchényi Könyvtár archívumának elhelyezését szolgáló piliscsabai raktár felépítésének lehetőségét, írja az Átlátszó. A beruházás 17,5 milliárd forintba kerül.

A cikk szerint már a tervezés is a Mészáros családnak hozott hasznot: 550 millió forintért, a becsült árnál 96,6 millióval drágábban vállalta el a munkát a Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. egy másik céggel közösen.

A tervek szerint a raktár alapterülete több mint 11 ezer négyzetméter lesz, helyet kap benne egy speciális szerverterem és egy 91 ezer iratfolyóméternyi, tároló polcrendszer is. A főépületet három szintesre tervezik, emellett két melléképület is létesül, és a munkához tartozik a kapcsolódó infrastruktúra kiépítése is.