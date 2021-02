Jelentős számmal nőtt a hazai munkanélküliség

Ismét megugrott a munkanélküliség, januárra 55 ezerrel csökkent a munkában lévő magyarok száma – írja a napi.hu KSH adatokra hivatkozva. Ez az 55 ezer az egy évvel ezelőtt januári adatokhoz képest jön ki. Ugyanakkor most januárban 97 ezerrel kevesebben dolgoztak, mint decemberben.

A portál azt is írja, hogy elsősorban a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjai körében csökkent a foglalkoztatottság.

A 2020. november-2021. januári időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 209 ezer fő volt, 49 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 4,3 százalékos értéke 1,0 százalékponttal volt magasabb az előző évinél.

Az MTI azt írja: a múlt év végéig még tartotta magát a munkaerőpiaci a járvány második hullámával szemben, az idei első negyedév viszont nehéznek ígérkezik. A kormányzati támogatások hosszú távon nem képesek fenntartani a normál üzletmenethez igazodó foglalkoztatotti létszámot – kommentálták a januári foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat elemzők.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője kommentárjában arra hívta fel a figyelmet, hogy januárban a koronavírus második hullámának következtében jelentősen megugrott a munkanélküliségi ráta. Az első hullámhoz hasonlóan, most is egy-két hónap elcsúszással jelentkezik a negatív hatás a munkaerőpiaci statisztikákban. Meglehetősen nehéz első negyedévre lehet számítani, ami kihat a GDP-növekedés ütemére is. Horváth András, a Takarékbank elemzője úgy értékelte, hogy tavaly év végéig igen ellenállónak bizonyult a magyar munkaerőpiac, januárban viszont már látható csökkenést mutatott a foglalkoztatottság. Ilyen hosszú távon nem tudják sem a kormányzati támogatások, sem az “üzleti modellváltás” fenntartani a rendszeres üzletmenethez igazodó foglalkoztatási szintet.