Kösd össze a mobilodat a pénzeddel! (x)

Mióta létezik a pénz, azóta igyekszik az emberiség azon, hogy minél hatékonyabban kövesse az útját. A telefon erre is tökéletes megoldás, és a Huawei alkalmazásboltjában mindent megtalálhatunk gazdasági témában - legyen az makro, mikro, vagy épp a saját pénztárcánkhoz kapcsolódó.

Rég volt már, amikor egy telefont csak arra használhattunk, hogy felhívhassunk vele másokat, és egyszerű üzeneteket küldjünk. Egy modern mobil olyan, mint egy számítógép a zsebünkben, és az igazi erejét azok az appok adják, amelyeket a különféle alkalmazásboltokból telepíthetünk rá. Az appok világába minden rendszeren más és más felület számít belépőnek, a Huawei és Honor készülékeken az AppGallery felületén találhatjuk meg a jól rendszerezett, folyamatosan frissülő kínálatot, amelyben az élet minden területére választhatunk magunknak mobilszoftvereket.

Milliók dolgoznak értünk

A Huawei Mobile Services (HMS) ökoszisztéma azokat az alkalmazásokat és szolgáltatásokat tartalmazza, amelyet ma már milliónál is több fejlesztő készít. Ezek aztán gondos válogatás és ellenőrzés után kerülnek be az AppGallery kínálatába, hogy aztán a mobilunkról pár koppintással megtalálhassuk a nekünk legjobban tetszőt.

Mivel fejlesztőből is elképesztően sok van, az elérhető appok száma is hatalmas, és napról-napra tovább nő a kínálat. A legnépszerűbb nemzetközi és magyar alkalmazásokat egyaránt megtalálhatjuk, így mindegy, hogy valamilyen helyi problémára keresünk megoldást például egy menetrend vagy moziműsor segítségével, vagy valamilyen világméretű közösségi szolgáltatást, képmegosztót, segédprogramot keresünk, ezeket megtaláljuk az AppGallery ben. A Huawei alkalmazás-tárán keresztül telepített appok folyamatosan frissülnek, ezáltal a biztonságunk is garantált, és nem maradunk le a legfrissebb funkciókról sem. A magyar alkalmazások folyamatosan bővülő listája elérhető itt, a nemzetközi alkalmazások listája pedig itt.

A pénz nekünk dolgozik – a zsebünkben

A sokféle kategória között a játékok, szórakozások, sport és egészség mellett megtaláljuk a pénzügyi appokat összegyűjtő csoportot is. Ebbe belenézve rögtön feltűnhet, hogy még egy adott területen belül is milyen hatalmas választékot lehet elérni appokból. Egyrészt a pénzintézetek saját netbankos és azonosítási felületeit is megtalálhatjuk, beleértve a hazai bankok saját alkalmazásait, mint például az Erste George, a CIB Bank vagy a Sberbank alkalmazását – ezeket letöltve kényelmesen intézhetjük utalásainkat, megnézhetjük egyenlegünket, jóváhagyhatjuk az online tranzakciókat és akár információt kaphatunk arról, mire költöttünk legtöbbet az elmúlt időszakban.

Emellett egyéb, pénzzel kapcsolatos appot is találhatunk, mint például a Koint, a Telenor Walletet vagy az OTP SZÉP Kártyát, ami megkönnyíti mindennapi életünket. Valutaváltó segít az aktuális árfolyamoknak megfelelően kiszámolni adott összegeket különböző országok pénznemeiben, de ha a tőzsde legapróbb változásairól is szeretnénk naprakész híreket kapni, erre is találunk többféle okos alkalmazást. Ha pedig valaki a kriptopénzek zsonglőre, találhat magának bitcoin-pénztárcától a virtuális fizetőeszközök kereskedelméig sokféle okos segédet.

Minden élethelyzetre

A fenti példa csak egy az AppGallery kategóriái közül: a navigációtól kezdve a játékokon át a hírfogyasztásig és közösségi alkalmazásokig megannyi témában keresgélhetünk a legfrissebb és legnépszerűbb appok között. A Huawei alkalmazás-gyűjtője abban is segít, hogy a telepített appok folyamatosan frissüljenek, ezáltal minden számunkra fontos mobil szoftverben megtaláljuk a legújabb funkciókat, valamint abban is biztosak lehetünk, hogy védve maradunk a legfrissebb biztonsági fenyegetésekkel szemben.

Ha tehát a telefon már rendelkezésünkre áll, ne habozzunk belépni az AppGallery “ajtaján” – odabent vár minden, amivel a mobilt egy multifunkciós svájcibicskává változtathatunk, egy olyan társsá, amely minden eddiginél egyszerűbbé, kényelmesebbé és persze szórakoztatóbbá teszi a mindennapjainkat.